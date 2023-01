Feladni kényszerülhet Ukrajna Bahmut "kapuját"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videoüzenetében kijelentette: a Donyec-medencében zajló harcokban a Wagner-zsoldoshadsereg által indított támadásokat visszaverő ukrán erők kitartása segített az országnak időt nyerni és megerősödni. Azt nem fejtette ki, hogy mit ért idő- és erőnyerés alatt, de ukrán tisztviselők és magas rangú tisztek figyelmeztettek arra, hogy Oroszország újabb nagy offenzívát tervez a következő hónapokban – írja a Portfolio.hu.

Az ukrán katonai jelentések szerint a csapatok ellenállnak a Szoledár környékére átcsoportosított orosz erők támadásainak, miután nem sikerült bevenniük a közeli Bahmut városát. Egyes, háborúval foglalkozó ukránpárti Twitter-fiókok arról számoltak be, Ukrajna megkezdte a település kiürítését, miután a hétfői orosz előretörés következtében a bekerítés fenyegeti a városban védekező csapatokat. A kiürítés hírét az ukrán védelmi minisztérium eddig nem erősítette meg.

Jurij Butuszov ukrán katonai újságíró is nehéz helyzetről számol be hétfő esti jelentésében. A jelentés szerint az orosz erők előretörése hatására a városba tartó fő utánpótlási útvonalak is tüzérségi támadások alá kerültek.

"Ez nem teljes bekerítés, de a normális utánpótlás az út mentén lehetetlen, ez a védelem szempontjából kritikus"

– írja a Telegram-csatornáján. Kiemelte: az orosz erők bekerítéssel is próbálkoznak, ami újabb, komoly fenyegetést jelent a várost védő csapatoknak. "A fő veszélyt most a város mentén történő előretörés jelenti. Az oroszok mindent megtesznek, hogy elérjék a Szoledárba vezető utánpótlási útvonalat a város hátsó részén" – írja Butuszov, aki szerint elit orosz ejtőernyős egységek friss tartalékait vetik be a bekerítés érdekében.

2. We expanded Russian claims over Opytne, Donetsk Oblast, given that Russian milblogger Rybar amplified a post made by Russian milblogger Southwinds on January 9 claiming that Russian forces captured the settlement.



Sources: https://t.co/ymxTjuGZBn; https://t.co/XCDZrwj02M pic.twitter.com/SRoO4jG0ze — George Barros (@georgewbarros) January 10, 2023

Szintén a Potfolio számolt be a brit védelmi minisztérium keddi szokásos hírszerzési jelentéséről, miszerint az elmúlt négy napban az orosz erők és a Wagner-csoport zsoldosai taktikai előrenyomulást hajtottak végre a Donyeck megyei Szoledar kisvárosban, és valószínűleg a település nagy részét ellenőrzésük alatt tartják.

Szoledar tíz kilométerre északra fekszik Bahmuttól, amelynek elfoglalása minden bizonnyal továbbra is Oroszország legfőbb közvetlen műveleti célja. A szoledari tengely értelme valószínűleg az, hogy

északról bekerítsék Bahmutot, valamint zavart idézzenek elő az ukrán kommunikációs vonalakban.

A harcok egy része a körzet alatt húzódó, 200 kilométer hosszú, használaton kívüli sóbányaalagutak bejárataira összpontosít.

"A Bahmutra nehezedő fokozott nyomás ellenére Oroszország valószínűleg nem fogja a közeljövőben bekeríteni a várost, mivel az ukrán erők mélyen stabil védelmi vonalakat tartanak fenn, és ellenőrzik az utánpótlási útvonalakat" – írja a brit védelmi minisztérium jelentése.

A minisztérium térképén jelenleg így áll az ukrajnai háború:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GZSmNBk3Cn



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/N6oK2u1SBN — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) January 9, 2023

Nyitókép: MTI/AP/Roman Hricina