Kijevi metropolita: békében akarunk élni a szomszédainkkal

Az UNESCO világörökségének listáján szereplő kolostor székesegyházába a mínusz 10 Celsius-fokos hőmérséklet ellenére áradtak a hívők.

A Dnyeper folyó jobb partján álló székesegyház és kolostoregyüttes évszázadok óta zarándokhely. Ukrajna függetlenségének 31 éve alatt most először tartották ukrán nyelven a misét. A jól ismert karácsonyi énekeket éneklők között egyenruhás ukrán katonák is voltak.

Before entering the #Kyiv Pechersk Lavra, police and National Guardsmen check visitors' documents. pic.twitter.com/Rsg9TOHG97 — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2023

Az ukrán kormány csütörtökön vette vissza a Pecserszki Lavra Nagyboldogasszony-székesegyházát és a refektóriumának templomát. A két létesítmény idáig is állami tulajdonban, de az ukrán ortodox egyház Moszkvához hű "szárnyának" használatában volt.

Epifanyij, Kijev és egész Ukrajna metropolitája, az orosz ortodox egyházból kivált Ukrán Ortodox Egyház feje inkább a háborúról beszélt, mint a karácsonyról.

Az ellenség azonban alattomosan és hitványul megszegte a békét, lerohanta a földünket, a vérünket ontja, halált oszt és le akarja rombolni az államiságunkat és az ukrán önazonosságunkat" - mondta főpap a misén.

In the Kiev-Pechersk Lavra today for the first time sounded Ukrainian carol ❤️ ?



Video: YurchenkoSt



UKRINFORM pic.twitter.com/V16x5OrTuk — Translations (@customTranslate) January 7, 2023