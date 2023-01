Kijev és Moszkva egymást hibáztatja, amiért megingott Vlagyimir Putyin fegyverszünete

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön hirdetett január 6-án magyar idő szerint 10-től 36 órás tűzszünetet. Ez a közlések szerint életbe is lépett, ám úgy tűnik, több helyen hamar meg is szegték. A helyzet szinte borítékolható volt, miután az egyoldalú orosz lépést Kijev elutasította, illetve Moszkva előzetesen közölte, hogy természetesen nem marad megtorlás nélkül egy esetleges ukrán támadás.

A BBC jelentése szerint nem sokkal az állítólagos fegyverszünet kezdete után Ukrajna-szerte légiriadót hirdettek. A szirénák légi csapások veszélyére figyelmeztettek, de támadásról egyelőre nem érkezett hír. Vitalij Klicsko kijevi polgármester "mindössze" arra kérte a lakosokat, hogy mivel a fővárosban éjjel -11 Celsius-fok is lehet, ezért takarékoskodjanak az elektromos árammal, nehogy leálljon a hálózat.

Herszon régió kormányzója ugyanakkor bejelentette, hogy egy tűzoltószertár elleni csapás következtében a régió fővárosában, amelyet novemberben ukrán erők szabadítottak fel, meghalt egy ember, négyen pedig megsebesültek.

hogy az oroszok Kramatorszk felé nyomulhassanak.

Kramatorszkot is támadás érte, és több mint egy tucat épület megrongálódott – erről ukrán tisztviselők számoltak be.

Szerhij Haidai luhanszki regionális vezető figyelmeztetőleg üzente, hogy az orosz karácsonyi fegyverszünet "hazugság és csapda", és azt tanácsolta a lakosoknak, hogy ne vegyenek részt az ortodox egyházi istentiszteleteken, ne gyűljenek össze zsúfolt helyeken, mivel az oroszok "terrortámadásokat" tervezhetnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy vélte, hogy a fegyverszünet kísérlet arra, hogy megállítsák országa katonai előrenyomulását az ország keleti részén, illetve hogy Oroszország időközben több embert és felszerelést vihessen a területre.

Az ukrán tüzérség nem állt le az Oroszország által egyoldalúan kihirdetett fegyvernyugvás életbe lépését követően - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium hivatalos szóvivője pénteken. "Annak ellenére, hogy az orosz hadseregcsoport ma, január 6-án, moszkvai idő szerint 12 órától betartotta a tűzszünetet, a kijevi rezsim folytatta a lakott területek és az orosz csapatok állásainak lövését" - tudósított az MTI.

Az orosz katonai szóvivő azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők Liman irányában, a Luhanszki Népköztársaságban lévő Belohorivka település közelében és a Zaporizzsja megyei Novopavlivka környékén nyitottak tüzet a Moszkva által meghirdetett fegyvernyugvás életbe lépése urán. Közölte, hogy az ukrán tüzelőállásokat az orosz megtorló tűz elfojtotta. A helyi hatóságok szerint az ukrán hadsereg a tűzszünet életbe lépését követően három alkalommal is lőtte Donyeck lakónegyedeit.

Az amerikai Institute for The Study of War részletes térképén pedig a kelet-ukrajnai frontvonal, illetve a déli frontvonal látható Herszonnál:

NEW: #Putin’s announcement that Russian forces will conduct a 36-hour ceasefire in observance of Russian Orthodox Christmas is likely an information operation intended to damage #Ukraine’s reputation. https://t.co/v9UjOap837 pic.twitter.com/MgBPo2FRQh — ISW (@TheStudyofWar) January 6, 2023