Így állt a háború a tűzszünet pillanatában – térképek

Moszkvai idő szerint péntek délben, magyar idő szerint 10 órakor lépett életbe a Vlagyimir Putyin által csütörtök este egyoldalúan kihirdetett tűzszünet. Mivel Ukrajna nem fogadja el a tűzszünetet, így vélhetően folytatódnak a harcok, de a Portfolio bemutatott két térképet is az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról.

A brit védelmi minisztérium térképén láthatók az oroszok által megszállt területek, az orosz előrenyomulás iránya, illetve azok a részek, ahol jelenleg a harcok folynak:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 January 2023



