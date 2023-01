Lenyűgöző képeken örökítette meg a Holdat és a Földet egy dél-koreai űrszonda – fotó

Fotókat küldött a Holdról és a Földről a decemberben holdkörüli pályára állt dél-koreai Danuri űrszonda – közölte kedden a dél-koreai űrkutató intézet.

A szonda december 17-én kezdte meg a holdkörüli pályára állás három fázisú manőverét, hogy csökkentse sebességét és alkalmazkodjon a Hold gravitációjához, mielőtt december 27-én belépett volna a holdkörüli pályára.

Az első fotót december 24-én készítette 345 kilométerre a Hold felszínétől, a második fotó pedig négy nappal később született. A szonda januárban indítja be rendszereit küldetése teljesítéséhez. Az űreszköz az egyéves misszió alatt februártól hat fedélzeti műszerrel fogja vizsgálni egyebek mellett a holdfelszín domborzatát, a mágneses erősséget, a gammasugárzást. Az orbiter a lehetséges leszállóhelyeket is kutatja majd. A dél-koreai űrkutató intézet (KARI) által 2023. január 3-án közreadott, a dél-koreai Danuri űrszonda által készített kép a Földről (b) és a Holdról. MTI/EPA/KARI

A dél-koreai űrkutató intézet (KARI) által 2023. január 3-án közreadott, a dél-koreai Danuri űrszonda által 2022. december 31-én készített kép a Földről, az előtérben a Hold felszínével. MTI/EPA/KARI

A dél-koreai űrkutató intézet (KARI) hansúlyozta: Dél-Korea a világ hetedik országa, amely ember nélküli szondát küldött a Holdhoz.

