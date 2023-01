Igencsak rossz hír a Google-telefonok birtokosainak

A Google tavaly októberben mutatta be a Pixel 7 és Pixel 7 Pro okostelefonokat, melyek legnagyobb újdonsága a kamera: a hátoldalon háromlencsés kamerarendszer van egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű objektív, egy 50 megapixeles széles látószögű objektív és egy 48 megapixeles teleobjektív.

A hvg.hu azt írja, egy komoly gyártási hiba lehet a kisebb modellnél, mert a közösségi médiában keringő bejegyzések szerint a készülék hátsó kameráját fedő üveg spontán eltörhet.

1 month old Google Pixel 7 - no drop / just shuttered while I was driving. Purchased in Germany but seems impossible to open a support ticket with #Google from #Cyprus (the support portal just navigates you through the same pages in circles)

#pixel7brokencamera @madebygoogle pic.twitter.com/O6xtr7zlcZ — Kyriakos Ktorides (@kyriakosk) December 27, 2022

A BGR beszámolója szerint a Google már tud a problémáról, az azonban nem világos, hogy mi okozhatja, és mi lehet a hivatalos megoldás rá.

Néhány felhasználó készülékét ingyenesen cserélték, míg másoknak a teljes hátsó panelt cserélni kellett, melynek ára 75 ezertől akár 150 ezer forintig is terjedhet. A Pixel 7-et mindössze néhány hónapja mutatta be a Google, a készülékek garanciálisak – a szóban forgó probléma ingyenes javításához azonban a vállalatnak is el kell ismernie, hogy a törés nem felhasználói hibájából fakad.

I was told by @madebygoogle that with no sign of physical damage it was my fault. Was quoted over $400 to fix. I do like the case @peakdesignltd pic.twitter.com/M8qGtEYqmG — Steven (@thverybestracer) December 27, 2022

Az Android Police szerint a törések oka a hőmérséklet hirtelen változása lehet, ami magyarázhatja, hogy miért decemberben – amikor a hőmérséklet csökkenni kezd – számoltak be többen is ilyen problémáról.

Ha gyártási hibáról van szó, akkor az új alkatrész nem jelenthet megoldást, ugyanis ez is hasonlóan eltörhet. Egyelőre nem lehet tudni, mennyi készüléket érint a probléma, ahogyan az sem, hogy a Pixel 7 Prónál miért nem jelentkezik.

