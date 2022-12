Először hagyhatja el Volodimir Zelenszkij Ukrajnát a háború kitörése óta

Volodimir Zelenszkij szerdán Washingtonba utazhat, hogy ott találkozzon Joe Biden amerikai elnökkel. A tervek szerint a két elnök a Fehér Házban találkozik majd, bár hivatalosan még nem hirdették ki a találkozót, és a Fehér Ház nem nyilatkozott – írja a Washington Postra hivatkozva a 444.hu.

Egy jól informált kongresszusi tanácsadóra hivatkozva azt írják, Zelenszkij tervezi, hogy találkozik a kongresszus vezetőivel is, hogy megköszönje Ukrajna finanszírozását. Erre utalhat az is, hogy Nancy Pelosi kedden levelet küldött kollégáinak, amelyben arra kérte a törvényhozókat, hogy szerda este „fizikailag is legyenek jelen” a „demokráciára összpontosító, nagyon különleges” rendezvényen.

KAPCSOLÓDÓ A frontváros Bahmutba látogatott Volodimir Zelenszkij – képek Bahmutért folyik a legelkeseredettebb küzdelem már hónapok óta. A város az oroszok egyik fő célpontja a donyecki...

A látogatásra szerdán kerülhet sor, amikor a Biden-kormányzat várhatóan bejelenti az Ukrajnának szánt új katonai segélycsomagot.

Az ukrán elnök a háború február 24-i kitörése óta nem hagyta el Ukrajnát, ez lehet az első külföldi látogatása azóta.

A háború első heteiben az orosz erők által támadott Kijevből kimenekítéséhez ajánlott fel segítséget a Nyugat, de azt Volodimir Zelenszkij azzal hárította el, hogy ne kommandósokat küldjenek, hanem fegyvereket, arra van szükségük ahhoz, hogy megvédjék magukat.

Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóiroda