Reichsbürger-államcsíny: halállista is készült, a német kancellár vezeti

A hatóságok egyelőre még találgatnak azzal kapcsolatban, hogy az "ellenséglistán" szereplő személyeknek milyen sorsot szántak, egyes vélekedések szerint mindez azonban egyfajta halállista is lehetett. A Der Spiegel és az ARD közszolgálati televízió értesülése szerint a többi között kormánytagok és parlamenti képviselők szerepeltek rajta.

A lista élén Olaf Scholz kancellár állt, őt pedig Annalena Baerbock külügyminiszter követ, de helyet kaptak több párt, köztük a szociáldemokrata SPD és az ellenzéki konzervatív CDU vezető politikusai is. A kiszivárgott értesülések szerint a politikusokat a listán a közszolgálati rádiók, illetve televíziók neves újságírói követték. A hatóságok szerint jó néhány orvos is felkerült a listára, amely az érintettek hivatali címeit is tartalmazta.

A Der Spiegel információi szerint az "ellenséglistát" a csoport egyik legradikálisabbnak tartott tagjának, bizonyos Marco H.-nak a lakásán találták. Ő egyike annak a 25 személynek, akit a múlt héten őrizetbe vettek.

A hatóságok szerint egy bajorországi lőtéren több társával állítólag rendszeres lőgyakorlatokat tartott.

Lakásán összesen 93 illegális fegyverre bukkantak, köztük kézi-, illetve hosszú csövű lőfegyverekre, nyílpuskákra és késekre.

Ezenkívül mintegy 200 legálisan tartott fegyvert is találtak, azok tulajdonosa egy, ugyancsak a főbb gyanúsítottak közé tartozó fegyverkereskedő tulajdona volt.

Ezen túlmenően a baden-württembergi razzia során 400 ezer euró készpénzt, valamint arany- és ezüstérmékre bukkantak.

Több jel utal ugyanakkor arra, hogy a csoport egy svájci széffel rendelkezett, amelyben hatmillió euró értékben összesen 120 aranyrudat tartott.

A hatóságok abból indulnak ki, hogy a demokratikus államrend megdöntésére törekvő csoport jóval nagyobb annál, mint eddig ismert volt. Erre utal, hogy az egyik razzia során nagy mennyiségű "titoktartási" nyilatkozatra bukkantak, amelyeket feltételezések szerint a csoport tagjai, illetve támogatói írtak alá. Célkeresztben az Al-Zain

A hatóságok több tartományban csaptak le rájuk, köztük Észak-Rajna-Vesztfáliaiban, valamint Hessenben, Alsó-Szászországban és az önálló tartománynak számító Berlinben is. A német hatóságoknak azonban nem csupán a Reichsbürger csoporttal gyűlt meg a baja, hanem egy arabok és törökök által uralt bűnbanda, az úgynevezett Al-Zain klán tagjaival is. Több, a bevándorlásban erősen érintett európai országban folytatják alvilági tevékenységüket, mindenekelőtt lopásra, rablásra, drogkereskedelemre, prostitúcióra és védelmi pénzek beszedésére összpontosítva. A Der Spiegel információja szerint több mint 50 feltételezett bűnöző ellen adtak ki letartóztatási parancsot adtak ki. A gyanú szerint az érintettek lopott autókkal kereskedtek, továbbá különböző csalásokat követtek el.

