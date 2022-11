Pokolgépek robbantak Izraelben, többek életéért küzdenek – videó

Két helyszínen robbantásos merényletet követtek el Jeruzsálem környékén szerda reggel. Egy áldozat életét vesztette, hárman életveszélyesen, legkevesebb tizenöten kevésbé súlyosan megsebesültek – jelentette a katonai rádió.

A két pokolgép félórás különbséggel robbant fel, először a város bejáratánál található autóbusz-megállóban, majd a Ramot lakónegyedhez vezető egyik kereszteződésben található megállóban. A sebesülteket kórházba szállították, a rádió szerint négyen közülük olyan súlyosan megsérültek, hogy az orvosok az életükért küzdenek. Az egyik sebesült a kórházban elhunyt.

A Jeruzsálembe vezető főutakat a rendőrség lezárta. A Saáréj Cedek és a Hadassza kórház orvosainak beszámolója szerint az első robbantásban 12 -en sebesültek meg, közülük négyen súlyosan, ketten a helyszínen elvesztették eszméletüket.

#BREAKING: A second, likely coordinated terrorist attack has taken place in #Jerusalem. Israel is under attack. pic.twitter.com/46WaIfGtNb — Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 23, 2022