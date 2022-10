Itt a bizonyíték, vészesen fogynak az oroszok fegyverei

"A hadjárat előtt az amatőrök a stratégián vitatkoznak, miközben a profik a hadtápot szervezik." Ezt a régi angol katona bölcsességet bizonyára nem ismerte Vlagyimir Putyin, amikor úgy döntött, hogy háborút indít Ukrajna ellen. Bár az is lehet, az orosz elnök és tábornokai egyszerűen csak elszámították magukat, és nem gondolták, hogy a harcok ennyire elhúzódhatnak.

Mindenesetre egyre több jel utal arra, hogy Oroszország fegyverkészletei vészesen fogynak. A BBC egyik legutóbbi elemzése szerint az oroszok már légvédelmi rakétákkal kénytelenek földi célpontokat támadni, mert nincs elég erre alkalmas precíziós fegyverük. A közösségi médiában is mind több olyan fénykép és videó jelenik meg, amelyen orosz eredetű légvédelmi rakéták maradványai láthatók ukrán épületek romjai között.

Russian S-300 missile falls on office building in Kharkiv



A 45-year-old man was injured by shrapnel after Russia launched five S-300 missiles from Belgorod. They struck office, residential, business, school premises https://t.co/8MQykpFgaC pic.twitter.com/2qW6hpxImI — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 8, 2022