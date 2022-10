„Vad és undorító” megjegyzései miatt repült az orosz tévés

Anton Kraszovszkij Szergej Lukjanyenko orosz tudományos-fantasztikus író beszámolójára reagált, ami arról szólt, hogy amikor először járt Ukrajnában az 1980-as években, a gyerekek azt mondták neki, jobban élnének, ha Oroszország nem szállta volna meg a hazájukat – idézi a CNN hírét a 444.hu.

Margarita Szimonyan, az RT főszerkesztője Telegram-posztban ítélte el Kraszovszkij megjegyzéseit, mondván, azok „vadak és undorítóak”. A bejegyzésben azt írta: „egyelőre leállítom az együttműködésünket, mert sem én, sem az RT stábjának többi tagja nem engedheti meg magának, hogy bárki azt gondolja, képesek lennénk ilyen dolgokra”.

Ukrajna népirtásra való buzdításnak nevezte az RT műsorvezetőjének szavait, és követelte, hogy tiltsák le a csatorna sugárzását mindenhol.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 23, 2022