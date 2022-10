II. Erzsébet maga kérte a brit hősi halottakat hazaszállító repülőt saját halála esetére

"Ha elég jó a fiúknak, akkor nekem is az lesz" – ezzel a mondattal fogadta el a királynő a döntést legidősebb unokája, Zara Tindall férje, Mike Tindall szerint. Az egykori rögbisztár arról számolt be, hogy II. Erzsébet eredetileg egy másik repülőt választott, amelyet inkább erre a gépre cseréltek, hogy koporsójának szállítása méltóságteljesebb lehessen – írja a Sky News.

Erzsébetet utolsó repülőútján egyetlen lánya, Anna királyi hercegnő kísérte.

KAPCSOLÓDÓ Útnak indult II. Erzsébet koporsója Balmoralból – fotó Több mint egyheti búcsúszertartás-sorozat vette kezdetét. Legutóbb Sir Winston Churchillt búcsúztatták állami temetésen...

Tindall nem tudja bizonyítékokkal alátámasztani történetét: egy barátja mesélte el neki, aki korábban katonaként szolgált. A szóbeszéd már egy ideje kering a közösségi médiában, miután a történetet egy bizonyos Pete Bond megírta. Ő azt állítja, hogy 2009-ben személyzeti tiszt volt, és neki kellett felülvizsgálnia azt az eljárás rendet, amelyet akkor követtek volna, ha a királynő külföldön hal meg.

Bond állítólag azt írta, hogy

a királynőt eredetileg egy BAE 146-os repülőgépnek kellett volna hazaszállítania, de annak raktere szűkös lett volna ehhez,

ezért inkább a jóval nagyobb, C-17-es repülőgépet választották.

A királyi légierő egyik magas rangú tisztje azonban azt közölte, hogy az uralkodó halálakor a hadsereg kiterjedt és átfogó tervezést végzett. "A legmegfelelőbb eszközöket használtuk a művelet során" – fogalmazott.

Tindall a történetet a The Good, The Bad & The Rugby podcast egyik adásában mesélte el, amelynek társ-műsorvezetője. Megkérdezték tőle azt is, miként élte meg az elmúlt heteket, mire azt válaszolta: érzelmekkel teli, szomorú, de felemelő időszak volt.

Nyitókép: Youtube