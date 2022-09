Már III. Károly kapja a kulcsfontosságú vörös dobozokat - fotó

A vörös doboz (Red Box) a Nagy-Britanniához tartozó területekről, valamint a Nemzetközösség országaiból érkező hivatalos dokumentumokat tartalmaz. Ezeket az uralkodói titkári irodából küldik a mindenkori uralkodónak, most III. Károlynak, a világ bármely pontjára.

A dobozokat hétvégéken és ünnepnapokon is szállítják, nagyon kevés kivételtől eltekintve (ilyen például a szenteste).

His Majesty The King’s Red Box ?



The Red Box contains papers from government ministers in the UK and the Realms and from representatives from the Commonwealth and beyond. The documents are sent from the Private Secretary’s Office to The King, wherever he may be in residence. pic.twitter.com/vCyTANWvZp — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022