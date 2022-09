III. Károly lefogyasztja a monarchiát – saját magával kezdi

A közpénzből finanszírozott ceremónia költségvetését a megélhetési költségek drasztikus emelkedése miatt is igyekszik alacsonyra szorítani az új király, de nem ez az egyetlen olyan terve, amely spórol a királyi család kiadásain. A Sky News úgy tudja, a királyi család dolgozó tagjainak számát tovább tervezi csökkenteni, így mérsékelve az eltartásukból fakadó adóterheket is.

Egy forrás a Daily Mirrornak arról számolt be, hogy Károly tervei egy kisebb léptékű és rövidebb koronázásról szólnak, mint amilyen ceremóniát 1953-ban a trónra lépő II. Erzsébet kapott.

Az a koronázás mai értékén 46 millió fontba, nagyságrendileg 21 milliárd forintba került.

"A király nagyon is tisztában van azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a modern briteknek szembe kell nézniük, ezért bár tervei szerint koronázási ceremóniája hű marad a tradíciókhoz, azzal a modern monarchiát akarja képviselni" – állította a forrás.

Talán június másodikát választja

A Telegraph azt is tudni véli, hogy a szertartás rövidebb lesz, hamarabb megszervezik, mint amennyit a királynő várt sajátjával, ugyanakkor kisebb és ezáltal olcsóbb is lesz. III. Károly azt is szeretné, hogy a különböző hitvilágok és közösségek jobban reprezentálhassák magukat az eseményen, mint korábban.

A meghívottak száma 2000 fő lehet

– csakúgy, mint ahogyan az a királynő temetésével történt –, a vendéglistán priorizálni fogják a Nemzetközösség vezetői mellett a vallási vezetőket.

II. Erzsébet koronázása apja, VI. György halála után 16 hónappal történt, 1953. június 2-án. Néhányan azt gondolják, lehetséges, hogy III. Károly is június 2-t választja majd saját koronázásának dátumául, hogy megemlékezzen erről az eseményről.

Hét főre csökkenhet a dolgozó királyi családtagok száma

A Daily Mirrornak arról is beszámolt a királyhoz közel álló forrás, hogy Károly már régóta egy karcsúbb monarchia híve, ezért megeshet, hogy csökkent a királyi család dolgozó tagjainak számán. A lap olvasói körében felmérést is végzett, melyből kiderült: a britek 65 százaléka támogatná ezt a döntést.

Ha az Express információi helyesek, a továbbiakban mindössze hét dolgozó tagja lesz a királyi családnak, mégpedig a következők:

III. Károly és királyi hitvese, Kamilla

Cornwall és Cambridge hercege és hercegnéje, Vilmos és Katalin

Anna királyi hercegnő, II. Erzsébet egyetlen lánya

Wessex grófja és grófnője, Eduárd és Zsófia, a királynő gyermeke és felesége.

III. Károly jelenleg Skóciában tartózkodik, ahol egy hétig nem vállal hivatalos feladatokat, hogy édesanyja temetését követően gyászára koncentrálhasson.

Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Victoria Jones