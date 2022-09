A király is szólt a sorban állókhoz, jelenleg 14 óra a várakozás

Az új királynak szombaton is sűrű napja van: helyi idő szerint fél kettő körül fiával, Vilmos walesi herceggel együtt a II. Erzsébet nyilvános ravatalához várakozó sorban állókat is meglátogatták. A brit média szerint a király egy ott várakozó nőnek azt mondta, reméli, nem fagyott át túlzottan.

A király biztonságát felügyelők Károly érkezése előtt azt javasolták a várakozóknak, tegyék el a telefonjaikat és élvezzék az uralkodóval való találkozás pillanatát.

A várakozás a sorban a jelenlegi állapotok szerint 14 órás: reggel még 24 órás volt, a szervezők elképzelhetőnek tartják, hogy lezárásra is sor kerülhet a nap folyamán.

Műholdas felvételek szerint a sor még az űrből is látható, a BBC szerint óránként kétezer ember áll be, a BBC műsorának időjárás-előrejelzésében pedig külön feltüntetik, hány fokos hőmérséklet várható a sorban állás ideje alatt. A hideg időjárás miatt a kora reggeli órákban tűzoltók osztottak pokrócokat a várakozóknak, de

A sorban állás és a királynő koporsójánál történő tiszteletnyilvánítás ugyanakkor nem zajlik teljes nyugalomban. Péntek este 10 óra körül letartóztattak egy férfit, aki hirtelen felrohant a lépcsőkön, majd az őröket megkerülve megérintette a királynő koporsóját. Egy másik, 19 éves férfit azért tartóztattak le pénteken, mert korábban meztelenre vetkőzve két nőhöz dörgölte magát, majd a Temzébe ugrott - írja az Independent.

Szokatlan látványt jelentett a sorban David Beckham, az angol válogatott egykori csapatkapitánya is, aki pénteken éjjel két órakor állt be a sorba, majd több mint 12 órás várakozást követően könnyek között búcsúzott el a királynőtől.

David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.



Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.



Read more here: https://t.co/d1vJyHthxE pic.twitter.com/hsv3OoAFMO — Sky News (@SkyNews) September 16, 2022