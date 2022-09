Mint a fáklya, úgy lángolt egy felhőkarcoló – videó

Nagy tűz ütött ki egy felhőkarcolóban a közép-kínai, tízmillió lakost számláló Csangsa városában, Hunan tartományban. Az állami média szerint az áldozatok száma egyelőre nem ismert.

"Sűrű füst árad a helyszínről, és több tucat emelet hevesen lángol. A tűzoltók megkezdték a tűzoltást és a mentést a helyszínen" – jelentette a CCTV állami televízió. Egy általuk közzétett fényképen az is látható, amint a lángok átterjednek a város egyik lakott területén lévő épületre.

A felhőkarcolót megsemmisítő tűzről felvétel is készült:

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! ? pic.twitter.com/QNnezk2Mxk — China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022