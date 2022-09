Joe Biden nem fog buszra ülni – nehézségek a királynői temetés körül

A brit és az amerikai hivatalos kommunikáció sem utal arra, hogy Joe Biden amerikai elnöknek is közös busszal kellene majd II. Erzsébet temetésére érkeznie helikopter helyett – írja a The Guardian.

A kérdések a temetés logisztikáját illetően akkor merültek fel, amikor egy vasárnap kiszivárgott dokumentumból megismerhette a világ azt az elképzelést, miszerint közös busszal utaznak majd a II. Erzsébet temetésére meghívott vezetők a Westminster Apátságba szeptember 19-én.

A dokumentum szigor szabályokat fektet le azzal kapcsolatosan, hogy milyen utazási módot várnak el a meghívott több tucat elnöktől, uralkodótól és miniszterelnöktől. Többek közt arról próbálták meggyőzni őket, hogy autó helyett válasszák a közös buszozást.

A protokollüzenetből az is kiderült, hogy

a legminimálisabb méretű delegációkat várják, ideálisan a meghívottakat és házastársaikat.

Joe Biden elnök ugyanakkor elnöki útjai során a legtöbbször helikopterrel közlekedik, illetve speciális páncélozott járművébe, a Fenevadba ül, nem pedig negyven másik emberrel furikázik egy buszon.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő szerint az USA elnöke egy általános szövegezésű meghívót kapott csak, amelyben annyi szerepel, hogy csak őt és feleségét várják a szertatásra. Ezt Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője is megerősítette. Amikor arról kérdezték, Biden vajon korábbi amerikai elnökökkel együtt utazik-e majd, azt felelte: ez a döntés a brit kormányé.

Az nem tiszta, kap-e speciális elbánást Joe Biden, aki a Stansted reptérre érkezne az Air Force One fedélzetén. Timothy Miller biztonsági szakértő és volt amerikai titkosszolgálati ügynök nyersen fogalmazott azzal kapcsolatosan, hogyan érkezik majd Biden a temetésre.

"A lényeg az, hogy

az Egyesült Államok elnöke soha nem repülne menetrend szerinti repülővel vagy ülne buszra.

Az ilyen típusú események során a fogadó nemzetek régóta teljes mértékben gondoskodnak az amerikai elnök biztonságáról. A titkosszolgálat nem fogja veszélyeztetni a biztonságát még egy ilyen esemény alkalmával sem" – mondta.

Ők mind ott lesznek a temetésen

A temetésen való részvételét megerősítette Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is. Micheál Martin ír kormányfő hétfőn közölte, hogy ott lesz a temetésen, és hozzátette, hogy ő és az ország elnöke, Michael D. Higgins is részt vesz a királynő keddi belfasti gyászszertartásán. VI. Fülöp spanyol király és Letícia királyné is elmegy a temetésre, akárcsak Fülöp édesanyja, Zsófia és apja, János Károly volt király, aki 2014-ben mondott le. Naruhito japán császár és Recep Tayyip Erdoğan török elnök is részt vehet a rendezvényen.

Kína elnöke, Hszi Csin-ping várhatóan nem lesz ott, az orosz kormány pedig azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin jelenlétét a temetésen nem fontolgatják. Brazília elnöke, Jair Bolsonaro megerősítette, hogy részt vesz a temetésen – valószínűleg a közelgő választások miatt szeretné kicsit népszerűségét javítani.

Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Jane Barlow