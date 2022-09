Harry órákat késett, Vilmos gépe sem terv szerint indult

II. Erzsébet királynő a halála előtti napokban még aktív volt, az uralkodó állapota egyik pillanatról a másikra fordult rosszra. A királyi család tagjai csütörtökön indultak Skóciába, hogy a királynő mellett legyenek, írja az Index.

A leghamarabb Anna hercegnő és Károly herceg értek oda: Anna hercegnő már Balmoralban volt, ahol különböző találkozókon vett részt, Károly pedig lemondott egy sor találkozót Ayrshire-ben, majd délelőtt 10 óra 30 perckor felszállt egy Balmoralba tartó helikopterre, egy óra múlva szállt le. (A Buckingham-palota végül ottani idő szerint délután fél egy körül adta ki a közleményt, amelyben közölték, aggódnak az orvosok II. Erzsébetért.)

A többi családtagnak viszont repülőre kellett szállnia, hogy Skóciába jusson. A Vilmos herceget, András herceget, Eduárd wessexi grófot és Zsófia wessexi grófnét szállító repülő körülbelül 16 órakor landolt az aberdeeni repülőtéren.

A gép több mint egyórás késéssel indult, holott igencsak szorította őket az idő.

Arról nem lehet tudni, pontosan mi okozta a késést.

A gép végül 14 óra 39 perckor startolt el. A leszálláskor, 15 óra 55 perckor derült ki, hogy kik voltak a gépen. Balmoralig még egy egyórás autóút várt a királynőhöz igyekvőkre.

Harry herceg azért nem a rokonaival utazott, mert attól tartottak, ha lezuhan a repülő, két trónörököst is elveszít a monarchia. A herceg így saját magára volt utalva, meg kellett oldania, hogy odajusson. Végül két órával II. Erzsébet halála után érkezett meg, és úgy tudni, emiatt nagyon dühös volt – írja a Sun. Egy másik forrás szerint a herceg ragaszkodott ahhoz, hogy neje, Meghan Markle is vele jöjjön, és emiatt késte le a gépet, ráadásul végül felesége sem utazott.

A hírek szerint a herceg végül egy Cessna magánrepülőgéppel szállt fel a lutoni repülőtérről délután 17 óra 35 perckor. Végül ez a járat is késett, és az eredeti időponthoz képest 17 perccel később, 18 óra 46 perckor ért földet, ami már túl késő volt. A Buckingham-palota ugyanis ottani idő szerint 18 óra 32 perckor jelentette be, hogy meghalt II. Erzsébet. Voltak is jelek, meg nem is Balmoral kastély személyzete szerint szerda este még semmi jele nem volt annak, hogy II. Erzsébet gyengélkedne. Újságcikkek szerint viszont árulkodó volt, hogy a királyi család magángépe ottani idő szerint szerda este 21 óra 49 perckor berepült a northolti légierőbázisra, hogy készenlétben legyen, ha valamelyik családtagnak északra kéne repülnie Londonból vagy Windsorból.

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner