Harry herceg megható megemlékezése a "nagyiról"

A herceg "nagyinak" címezte megemlékezését, melyben arra is kitért, hogy örömmel tölti el őt és a királyi család többi tagját is a tény, miszerint most már békében lehet együtt nagypapájukkal.

A szöveget az Archewell weboldalon tette közzé, melynek nyitólapján egy a királynőről és róla készített fotó és búcsúlevele szerepel.

"Nagymamám, Őfelsége, a királynő életének ünneplése – és elvesztésének gyászolása – mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy iránytű szerepét szolgálta sokak számára a szolgálat és a kötelesség iránti elkötelezettségével. Világszerte csodálták és tisztelték."

A herceg kiemelte a királynő méltóságát, mellyel életét élte, s mely most örökségévé vált, majd idézte II. Erzsébet egy mondatát, melyet férje, Fülöp herceg halála kapcsán mondott:

"Az élet természetéből fakadóan végső búcsúkból és első találkozásokból is áll.

Nagyi, bár ez a végső búcsú nagy szomorúságot okoz nekünk, örökké hálás leszek minden első találkozásunkért – a legkorábbi gyermekkori emlékeimtől kezdve a veled főparancsnokként való első találkozásomig, az első pillanatért, amikor megismerted drága feleségemet, és amikor először megölelted szeretett dédunokáidat. Nagy becsben tartom ezeket a veled töltött alkalmakat, és a sok más különleges pillanatot is, ami ezek között történt. Már most nagyon hiányzol, nemcsak nekünk, hanem az egész világnak" – folytatta a herceg.

A levélben apját, a frissen királlyá vált III. Károlyt is szeretettel említette, ahogyan ő is külön megemlékezett első, királyként megtartott beszédében arról a szeretetről, melyet a külföldön új élete felépítő Harry és Meghan irányába érez.

"Köszönöm a szolgálat iránti elkötelezettségüket. Köszönöm minden jótanácsodat.

Köszönöm ellenállhatatlan mosolyodat.

Mi is mosolygunk, tudván, hogy te és nagyapa most újra együtt vagytok, mindketten békében" – zárta sorait Harry.

A királynő koporsóját ma délután a Holyroodhouse Palotából a Szent Egyed Katedrálisba szállítják, ahol délután öt órától róhatják le tiszteletüket a gyászoló skótok. Testét kedden Londonba szállítják, ahol a Buckingham Palotában tölt el egy éjszakát, majd szeptember 14-18. között a Westminster Hallban ravatalozzák fel.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain