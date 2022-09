Arcfelismerő technológiával vadászna Irán a hidzsábot nem viselő nőkre

Az iráni kormány arcfelismerő technológiával azonosítaná a tömegközlekedési eszközökön azokat a nőket, akik nem tesznek eleget a hidzsáb kötelező viselésére vonatkozó új szigorú szabályoknak – írja a The Guardian című brit lap.

Ebrahim Raiszi iráni elnök augusztus 15-én rendeletet írt alá, amelyben korlátozásokat vezettek be a nők öltözködéséről a közterületeken.

A rendelet bevezetése után országszerte tüntetések robbantak ki, a közösségi médiában nők tömegei tettek ki magukról fényképeket, amelyeken az iszlám fejkendő (hidzsáb) nélkül utaznak buszon vagy sétálnak az utcán.

Az iráni hatóságok őrizetbe vettek több olyan nőt, akiket tömegközlekedési eszközökön zaklatni kezdtek amiatt, hogy nem viselik a hidzsábot, és erről videofelvétel jelent meg az interneten. Egy ilyen esetben

egy 28 éves nőt az őrizetbe vétele után bántalmaztak, és arra kényszerítettek, hogy tv-kamerák előtt kérjen bocsánatot a zaklatóitól

– közölte a Hrana jogvédő csoport.

A fejkendő viselése több mint negyven éve, az iráni iszlám forradalom óta elvileg kötelező a nők számára, de ezt az előírást az évtizedek során rengetegen megszegték. Az iráni kormány 2015-ben vezetett be biometrikus személyazonosító okmányokat, amelyek az írisz mintázatát, ujjlenyomatot és az arcról készült fényképet is tartalmaznak. Az erkölcsös életmód előmozdításáért felelős állami szerv vezetője egy lapinterjúban nemrég jelezte, hogy a kormány azt tervezi, térmegfigyelő technológiát is bevetne a nők öltözködésének ellenőrzése érdekében.

Nyitóképünkön egy Kiam rakéta előtt nők a Forradalmi Gárda rakétabemutatóján a teheráni Khomeini imám nevét viselő mecsetnél az amerikai dróntámadásban megölt Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egysége parancsnoka halálának bosszújaként egy iraki amerikai támaszpont ellen végrehajtott iráni rakétatámadás második évfordulója előtti napon, 2022. január 7-én

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh