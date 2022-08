A Rajna kiszáradása fenyegeti az európai üzemanyagszállítást

Veszélyesen közelít a Rajna vízszintje ahhoz a kritikus ponthoz, ahol már egyáltalán nem tudnák használni a folyót kereskedelmi célokra - írta a vg.hu. A hétvégére várt csupán 47 centimétres vízszint szinte járhatatlanná teszi a folyót az uszályok számára, így leállhat az üzemanyag és egyéb áruk szállítása Európába – épp akkor, amikor a kormányok próbálják megakadályozni, hogy az energiaválság recesszióba taszítsa a régiót.

Jelenleg is csupán 60 centiméter körül mozog a folyó vízszintje - emiatt már a Molnál is nyilatkoztak arról, hogy az uszályokat kevésbé lehet megtölteni, ami súlyosbítja a százhalombattai finomító kötelező karbantartása miatt itthon kialakult helyzetet.

Ám a német Szövetségi Hidrológiai Intézet szerint ha 40 centiméterre csökken a vízszint Kaubnál, az uszályok már nem tudnak járni a folyón.

Európa már most is az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe, ahogyan az ukrajnai háború miatt a régió próbál függetlenedni az orosz gáztól. Ráadásul az energiaárak megugrása az inflációt is felgyorsította, az éghajlatváltozás pedig tovább fokozza a kontinens gondjait - írta a Bloomberg.

For some context, barges on inland waterways haul about 5%-10% of German freight, with about 80% of that on the #Rhine, including a third of domestic crude oil, natural gas, and coal shipping.https://t.co/YoL2ZnNtJq pic.twitter.com/wNmFXeUHmu