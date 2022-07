Mesés kincsekre bukkantak a tenger mélyén

Egyiptomban hangradar segítségével bukkantak a tengeri régészek egy időszámításunk előtti második-negyedik században elsüllyedt hajó maradványaira. Erről a hvg.hu számol be a BGR hírportál közlése alapján.

Az Abu Quir kikötőjében,

A kerámiák, megmunkált nemesfémek értékét még csak felbecsülni sem lehet. A parthoz kikötött hajó akkor süllyedt el, amikor ráomlottak egy közelben összedőlt templom kövei. A romok alatt senki sem férhetett a hajóhoz, amely lassan beágyazódott a tengerfenék agyagos talajába. Ez óvta meg a páratlan régészeti leletet a fosztogatóktól.

A hvg.hu idézi az Európai Víz Alatti Régészeti Intézet (IEASM) elnökét, Franck Goddio-t, aki szerint a katasztrófa a Ptolemaiosz-dinasztia uralkodásának vége felé történhetett, amikor Egyiptomban már kezdett hanyatlani a fáraók kora.

