Itt újra megnézheti Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét

A veszélyek, a bizonytalanság és a háború évtizede lesz a következő, korábban megrendíthetetlennek hitt tartóoszlopai repedeznek a nyugati civilizációnak - jelentette ki a miniszterelnök a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott előadásában Tusnádfürdőn.

Orbán Viktor a nyugati civilizáció három megrendüléséről beszélt. Úgy fogalmazott: korábban azt gondoltuk, hogy a tudomány védőburkában élünk, "erre kaptunk egy covidot", azt gondoltuk, hogy Európában nem lehet újra háború, de Magyarország szomszédságában háború van, és azt gondoltuk, hogy a hidegháború többé nem térhet vissza, "márpedig a világ számos vezetője éppen azon dolgozik, hogy újra blokkvilágba szervezze az életünket".

Szerinte az is jellemző, hogy bár az adatok tükrében a világ "egyre jobb helynek tűnik", az emberek ennek az ellenkezőjét érzik. A várható élettartam az elérte a 70 évet, Európában 80 év, a gyerekhalandóság 30 év alatt harmadára csökkent, a világban az alultápláltság az 1950-es 50 százalékról, a szegénységben élők aránya pedig az akkori 70 százalékról 15 százalékra csökkent, az írástudók aránya 90 százalékra nőtt, a heti munkaórák száma 52-ről 40 órára csökkent - sorolta a miniszterelnök az eredményeket, hozzátéve: az általános hangulat mégis az, hogy a "világ egyre rosszabb hely", egyre terjed egyfajta "világvégevárás".

Úgy vélte: "rossz kedvünk tele" egy alapvetően nyugati életérzés, ami abból fakad, hogy a nyugati civilizációnak az ereje, a teljesítménye, tekintélye és cselekvőképessége fogyóban.

A Nyugat száz éve megjósolt hanyatlása még szellemi és demográfiai visszaszorulásra utalt, ma viszont szerinte a nyugati világ hatalmi és anyagi térvesztése tapasztalható, ami a többi civilizáció korszerűsödésével függ össze. A rivális civilizációk - a kínai, indiai, orosz ortodox és az iszlám is - átvette a nyugati technológiát és a nyugati pénzügyi rendszert, de a nyugati értékeket "eszük ágában sincs átvenni" és megalázónak érzik, amikor a Nyugat saját értékeit akarja terjeszteni - magyarázta.

Szerinte érthető a nyugati "demokráciaexporttal" szembeni ellenérzés, a legfájóbb azonban ebben a hatalmi és anyagi térvesztésben az, hogy "mi, vagyis a Nyugat elvesztettük az energiahordozók feletti ellenőrzést". 1950-ben a kőolaj, a földgáz és a kőszén 75 százalékát még az Egyesült Államok és Európa tartotta kézben, mára ez az arány 35 százalékra csökkent, míg az oroszok részesedése 20, a Közel-Keleté 30 százalék és hasonló változások következtek be a nyersanyagok területén is, ami azt jelenti, hogy a Nyugat "elveszíti az anyagcsatát", a világ energiahordozóinak és erőforrásainak nagy része a nyugati civilizáción kívül esik - állapította meg a miniszterelnök.

Szerinte az Egyesült Államok stratégiája kétszeresen nehéz helyzetbe hozta Európát. 2013-ban egy új nyersanyag- és energiakitermelési technológiáit vezettek be, biztonságpolitikai doktrínájukba is beemelték azt, hogy külpolitikai fegyverként fogják használni az új technológiát. Ezzel függ össze, hogy az amerikaiak bátrabb szankciós politikát alkalmaznak és "erőteljesen ösztönzik" európai szövetségeseiket az USÁ-ból érkező szállítmányok megvásárlására - magyarázta. Az európaiak ennek megpróbáltak ellenállni és amíg lehet, megvédeni a német-orosz energiatengelyt, de "ezt éppen most veri szét a nemzetközi politika" és a megújuló energiaforrásokra történő átállás sem járható út - tette hozzá.

"A világgal kapcsolatos negatív érzések abból fakadnak Nyugaton, hogy a gazdaság fejlődéséhez szükséges döntő energia és nyersanyag nincs a Nyugat kezében. Ami a kezében van, az a katonai erő és a tőke, kérdés, mire lehet menni ezzel a mostani körülmények között" - sommázta a miniszterelnök.

A magyarok előtt álló kihívásokra áttérve Orbán Viktor úgy értékelte: ezek sorában továbbra is az első és legfontosabb a népesedés, a demográfia, mivel "az igazság az, hogy továbbra is jóval több a temetés, mint a keresztelő". A helyzetünk javult, de fordulat nincs, márpedig ha itt nem lesz fordulat, előbb-utóbb "ellakják" tőlünk Magyarországot, a Kárpát-medencét - jelentette ki.

A második kihívás szerinte a migráció, amit népességcserének, elárasztásnak is lehet nevezni. Megállapította: a migráció

kettéválasztotta Európát, "a Nyugat kettévált", az egyik fele egy olyan világ, ahol európai és Európán kívüli népek élnek együtt és ezek az országok többé nem nemzetek. Orbán Viktor posztnyugatnak nevezte ezt a térséget, ahol várhatóan 2050 körül következik be a végső demográfiai váltás, amikor a nagyvárosokban már többségben lesznek a nem európai származású emberek.

Közölte: "a Nyugat szellemi értelemben Közép-Európába költözött", a Nyugat itt van és Európa két fele között csata zajlik. Közép-Európa azt ajánlotta, hogy mindenki maga dönthessen arról, kivel kíván élni, "de ezt visszautasították és továbbra is harcot folytatnak Közép-Európa ellen azzal a céllal, hogy olyanná tegyenek bennünket, mint amilyenek ők" - fogalmazott.

Nyugat harcot folytat Közép-Európa ellen, Brüsszel a Soros-féle csapatokkal kiegészülve "ránk akarja kényszeríteni a bevándorlókat" - fogalmazott a kormányfő.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher