Joe Biden azt találta mondani, hogy rákos

Joe Biden a globális felmelegedésről beszélt szerdán Delaware-ben, nem messze a gyermekkori otthonától. Úgy fogalmazott, a régióban több olajfinomító is működött, és emiatt nagyon nagy volt a környezetszennyezés már akkor is, majd azzal folytatta: „ezért van az, hogy nekem és egy csomó más embernek, akivel felnőttem, rákos megbetegedése van” – idézi az elnök szavait az Index.

Joe Biden szavai után elindult a találgatás a közösségi médiában, hogy ez most mit jelenthet. Nem sokkal később Andrew Bates, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy miről van szó: az elnök csak arra utalt a beszédében, hogy korábban melanona típusú bőrrákja volt.

Biden: "I and so many other people I grew up with have cancer." pic.twitter.com/TUiBZJqbBR — Greg Price (@greg_price11) July 20, 2022