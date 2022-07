Ukrán kézben pusztít az amerikai csodafegyver

Az ukrán vezetés már jóval az orosz invázió előtt kért az Egyesült Államoktól ilyen rakéta-sorozatvetőket, mondván azok kellően elrettentőek lehetnek az oroszok számára - írja a portfolio.hu. Azonban a cikk emlékeztet arra, hogy Washington még a háború kitörését követően is hónapokig halogatta a HIMARS rendszerek szállítását. Az amerikaiak attól tartottak, hogy az ukránok orosz területeket is támadhatnak ezekkel a fegyverekkel.

Az M142, "nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer” (High Mobility Artillery Rocket System - HIMARS) az amerikai Lockheed-Martin terméke és szakértők egybehangzó véleménye szerint a világ talán legjobb ilyen fegyvere. Nemcsak a 60-80 kilométeres hatótávolsága múlja felül az orosz BM-21 Grad sorozatvető 40-45 kilométeres lőtávolságát, hanem abban is jobb, hogy az amerikai rakéták képesek hajszálpontosan eltalálni a kijelölt célpontokat. Vagyis a HIMARS alkalmas precíziós csapásmérésre, míg orosz ellenfele csak úgynevezett terület tüzet képes lőni, mivel a Grad rakétáinak nagy a szórása. Ezért az orosz rakétavetők sokkal nagyobb járulékos károkat okoznak, tehát több lehet a civil áldozat is.

A nagy lőtávolság azért lényeges, mert így az ukránok messzebbről tudnak tüzet nyitni, mint ahonnan az oroszok visszalőhetnek. Azonban a HIMARS sem sebezhetetlen. Harci helikopterekkel, vagy csatarepülőgépekkel könnyen elpusztítható, feltéve, hogy sikerül felderíteni a helyet, ahonnan lőttek vele. Az ukrán tüzérek ezért azt a taktikát alkalmazzák, hogy menetből, egy gyors megállást követően, kilőnek egy sorozatot, aztán már odébb is állnak. A HIMARS erre különösen alkalmas, mivel állítólag 20 másodperc alatt tűzkésszé tehető és egy hatrakétás sorozatot 45 másodperc alatt képes leadni.

A video of M142 HIMARS making a stop on the road somewhere in Ukraine to fire a number of rockets. pic.twitter.com/jUZtd98fxe — Status-6 (@Archer83Able) July 4, 2022

A rendszer újratöltése is csak pár percet vesz igénybe és szinte bárhol elvégezhető. Ennek is köszönhető, hogy az ukránok félelmetes hatékonysággal tudják használni.

Persze az orosz hadsereg szintén rendelkezik olyan, újfajta rakéta-sorozatvetővel, amely papíron még a HIMARS-nél is nagyobb hatótávolságú, de ezekből, hírek szerint, legfeljebb kétszáz darab állhat hadrendben. Ráadásul még a BM-30 Szmercs (Tornádó) rakétái sem olyan pontosak, mint a HIMARS rendszeréi. Csakhogy érzékelhessük a HIMARS félelmetes erejét, olyan ez, mintha Budapestről egy Székesfehérváron lévő teherautót akarnánk kilőni, méghozzá garantált telitalálattal. Az alábbi videón egy, a frontvonal mögött, úgy 60 kilométerre lévő, orosz lőszerraktár pusztulása látható. A fegyverdepót az ukránok HIMARS rakétái találták telibe.

Massive explosions after the Ukrainian Army hit a Russian weapons depot in Snizhne, around 60 km behind the frontlines in the Donetsk region.



It’s likely that one of the HIMARS systems donated from USA was used.



UA has hit many RU depots in recent days. pic.twitter.com/0KJ59NC7Tn — Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2022