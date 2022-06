Hadrendben az amerikai rakéták Ukrajnában, terrorkészületség Norvégiában - a nap hírei

Soha nem volt még olyan kevés munkanélküli Magyarországon, mint most. A Technológiai és Ipari Minisztérium a Facebookon közölte: a tavasz végi rekord már a nyár első hónapjában megdőlt, a legfrissebb adat szerint 230 ezernél alig vannak többen az álláskeresők Magyarországon. Területi bontásban Győr-Moson-Sopron megye áll az élen, a nyugati határszélen az álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya mindössze 1,2 százalék. Budapest a második, 1,8 százalékkal.

Míg a világ egyes részein élelmezési válságtól tartanak, a magyarországi gabonaellátás biztosított. Bármekkora lesz is az idei termés, bőven elegendőnek ígérkezik a belföldi igények kielégítésére - írta a Magyar Nemzet. Az elmúlt években átlagosan 5 millió tonna búzát takarítottak be a gazdálkodók, míg kukoricából 6,5-8 millió tonna volt az átlagtermés Magyarországon.

Folyamatosan figyeli a légitársaságok hirdetéseit a Gazdasági Versenyhivatal, míg a szervezet munkatársai rendszeresen egyeztetnek a fogyasztóvédelmi hatóság szakembereivel. A GVH közölte, hogy amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálata során jogsértő kommunikációt talál, úgy a versenyhivatal azonnal megteszi a szükséges lépéseket, hogy minél kevesebb fogyasztó szenvedjen kárt a megtévesztő hirdetések miatt.

Magyarország 2 millió forintos gyorssegélyt nyújt a kelet-afganisztáni földrengés károsultjainak megsegítésére a Hungary Helps programon keresztül. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig további 2 millió forinttal csatlakozik az akcióhoz - tette közzé Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. Hozzátette: az összesen 4 millió forintos gyorssegélyt a lehető legrövidebb időn belül eljuttatják a katasztrófa sújtotta afganisztáni tartományba.

Az Orbán - kormányt tartja a forint összeomlása elsőszámú felelősének a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt EP-képviselője, Molnár Csaba szerint hiába okolja a kormány az orosz-ukrán háborút, a régiós valuták közül a forint az egyedüli, ami ilyen árfolyamgyengülést szenved el. Sem a román lej, sem a horvát kuna, de még a forinthoz hasonló besorolású lengyel zloty és cseh korona sem romlott úgy. mint a forint.

A Párbeszéd 300 milliárd forint értékű zöld módosítócsomagot nyújt be a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz. Az ellenzéki párt szóvivője elmondta: indítványuk épületenergetikai felújításra 200 milliárd forintot, vízügyi közmű-rekonstrukcióra 50 milliárd forintot, környezeti kármentésre pedig 30 milliárd forintot fordítana. Barabás Richárd hozzátette: a Párbeszéd emellett 10 milliárd forinttal segítené a zöld civil szervezeteket, valamint létrehozna egy 8 milliárd forintos állatvédelmi alapot, valamint 5 milliárd forintot különítene el a nagy tavak védelmére és rekonstrukciójára.

Negyedik generációs robotsebészeti eszközt adtak át a Semmelweis Egyetemen. Merkely Béla, az egyetem rektora elmondta: a Da Vinci Xi robotsebészeti eszköz ma a legmodernebbnek számít a világon; egyaránt alkalmazható a nőgyógyászatban és az urológiai ellátásban, a hasi sebészetben és az onkológiában. Az eszközt a klinikán évente mintegy négyszáz alkalommal használják majd.

Már hadrendbe állították Ukrajnában az Egyesült Államok által szállított Himars rakétarendszereket. Az ukrán hadsereg vezérkari főnöke arról számolt be, hogy már célpontokat is eltaláltak a rendszerrel az Oroszország által elfoglalt kelet-ukrajnai területeken. Közben az orosz erők megpróbálták déli irányból körülzárni a kelet-ukrajnai Liszicsanszkot. Nyugaton Javoriv városát, közép-ukrajnában pedig Zsitomir megyére lőttek ki több rakétát is az orosz csapatok. Az Ukrajna északi részén fekvő Csernyihiv megyét is célba vették nagyjából 20 rakétával, fehérorosz területről - közölte az ukrán hadsereg.

A legmagasabb szintű terrorizmusellenes készültséget rendelték el Norvégiában a hajnali oslói lövöldözéses merénylet után. A hatóságok szerint egy mentális problémákkal is küszködő, iszlamista szélsőséges követte el a terrortámadást, amelyben két ember életét vesztette, és több mint húszan megsebesültek. A már évekkel ezelőtt a hatóságok látókörébe került merénylő egy melegbárban és környékén lőtt emberekre hajnali 1 óra környékén. A norvég állampolgárságú, iráni származású gyanúsítottat, letartóztatták. A norvég miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és szolidaritását fejezte ki az LMBTQ közösséggel.

Az amerikai elnök aláírta a fegyverek birtoklásának és viselésének biztonságosabbá tételét célzó törvényt. A fegyvertartás korlátozását segítő jogszabály évtizedek óta a legfontosabb az Egyesült Államokban. Joe Biden aláírásával törvényerőre emelte a jogszabályt, amelyet a héten a szenátus és a képviselőház is megszavazott, és amely elképzelhetetlennek tűnt a közelmúltban lőfegyverrel elkövetett tömeggyilkosságok előtt. Joe Biden maga sürgette a törvény kidolgozását, és abban részt vett mindkét nagy párt. Az elnök történelmi vívmánynak nevezte a törvényt, amely szerinte sok életet fog megmenteni.

Idén is négynapos programsorozat lesz az államalapítás ünnepén. A szervezők szerint augusztus 18. és 21. között a tavalyinál is több programhelyszín várja a látogatókat Európa legnagyobb tűzijátékával. A hagyományos állami programok mellet idén is lesz Városok sétánya, Hősök útja, de nem marad el a Mesterségek ünnepe, lesz Szabadrét Fesztivál, Retró Tabán, Road Movie Live és Utcazene Fesztivál és megnyitja kapuit a Magyar Ízek Utcája.