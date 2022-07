Ukrán rakétacsapás egy oroszok által ellenőrzött területen – videó

Legalább hét ember meghalt és 70 megsebesült - közölték az oroszok által beiktatott helyi szervek. Az odesszai ukrán közigazgatás szóvivője arról számolt be, hogy megsemmisítettek egy orosz lőszerraktárt a városban. A közösségi médiában közzétett felvételek szerint sűrű füst lepte el a területet, az éjszakai égbolton pedig hatalmas tűzgolyó jelent meg. Az utcákon szétszórt törmelék és kiégett épületek látszottak.

A TASZSZ orosz hírügynökség idézte Vlagyimir Leontyijevet, az Oroszország által beiktatott kahovkai kerületi katonai-polgári közigazgatás vezetőjét, aki szerint sokan vannak a még romok között is. A sebesülteket kórházba szállítják, de közülük is sokan a lakásaikban és házaikban rekedtek - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint

- ebből a vegyületből lőport is lehet készíteni -, és nagy robbanást okoztak.

Advisor to Head of Kherson administration Serhii Khlan confirmed that Ukrainian Army hit the ammunition warehouse that Russia had in Nova Kakhovka.



