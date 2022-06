Évente emelhetik a cigarettát vásárolni jogosultak életkorát Angliában

A kezdeményezés szerint évente egy évvel magasabbá válna az az életkor, amely fölött cigarettához lehet jutni. Ez a javaslat hasonló ahhoz, amit Új-Zéland bevezetett: az országban a 2008 után születettek már nem jutnak hozzá dohánytermékhez. Dániában a 2010 után születettekre terveznek hasonló korlátozást. Jelenleg Angliában 18 éves kor fölött lehet cigarettát vásárolni – ahhoz, hogy 2030-ra elérjék a füstmentes generáció célkitűzést, vagyis hogy a társadalom mindössze 5 százaléka dohányozzon, elkerülhetetlen a korhatár fokozatos emelése, ám a kormány megosztott a lépéssel kapcsolatosan.

A javaslat Javed Khantól, a Barnardo's jótékonysági szervezet vezetőjétől érkezett, mely gyermekek jóléte érdekében végzi tevékenységét. A kormány által megrendelt elemzése szerint a 2030-ra kitűzött célokat minimum hétéves késéssel fogja csak elérni az ország, melynek legszegényebb részeiben csak 2044-re javulhat majd a helyzet.

"Ahhoz, hogy esélyünk legyen elérni a 2030-ra kitűzött füstmentes célt, 40 százalékkal kell gyorsítanunk a dohányzók számának csökkenését" – áll a jelentésben, melyet a BBC cikke ismertet.

Óriási költség az országnak a dohányzók léte

A kormányt sürgették már, hogy tiltsa be a dohánytermékek online értékesítését, illetve tiltsa meg a szupermarketekben való árusítást. Felmerült a dohányzás csökkentését sürgető kampányok finanszírozásának emelése is, a kutatás pedig az újfajta dohánytermékek használatának népszerűsítését is felveti azzal együtt, hogy ezek sem teljesen rizikómentesek, de a hagyományos cigarettáknál jóval kisebb veszélyt jelentenek.

Azt is javasolja, hogy

a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat nyújtson segédkezet az embereknek a leszokásban.

Jelenleg évi 2,5 milliárd fontba kerül a szervezet számára a dohányzás.

"A dohányzás öl és életeket tesz tönkre, de ennek nem kell így lennie. A vizsgálat megrendelésével a kormány erőteljes üzenetet küldött arról, hogy a status quo nem elfogadható. Vállaltam ezt a kihívást, és olyan ajánlásokkal válaszoltam, amelyek legalább annyira átfogóak, mint amennyire merészek. Ha ennél kevesebbet tettem volna, az kötelességemről való lemondás lett volna. Most a lehető legnehezebbé kell tennünk a dohányzást, és a lehető legkönnyebbé a leszokást, ami egy füstmentes nemzedékhez vezet" – írta Javed Khan javaslatai kapcsán.

Hozzátette: elavult szokássá kell tenni a dohányzást, csak így jöhet lére füstmentes társadalom. A kormányt arra kérte,

az ő javaslatainál is menjen messzebb és legyen merészebb.

"Többet kell tennie azért, hogy megvédje a jövő generációit ettől a rendkívül addiktív és halálos terméktől. A dohányzás elleni küzdelemmel kapcsolatos ambíciónak a nettó nullára kell törekednie" – fogalmazott.

A jelentés szerint továbbra is a dohányzás felel a legtöbb megelőzhető halálozásért.

Nyitókép: Pixabay