Eltalálták az Azot vegyi üzemet, erőszakkal ott tartott civilekről beszélnek az oroszok

Mint arról az Infostart is beszámolt, Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta korábban, hogy az orosz erők még szerda este kétszer is eltalálták a Szeverodonyeckben lévő Azot vegyiüzemet, ahol egy ammóniát előállító részleg is megrongálódott. Esetleges környezetszennyezésről egyelőre nem érkezett jelentés.

Az üggyel kapcsolatban Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős oroszországi tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője csütörtök késő este megtartott tájékoztatóján azt mondta, hogy erőszakkal tartanak vissza több száz szeverodonyecki lakost az ukrán fegyveres erők a vegyi üzem föld alatti létesítményeiben. Mizincev szerint az ukrán fegyveres erők vegyszert (salétromsavat, ammóniát és ammónium-nitrátot) tartalmazó tartályokat terveznek felrobbantani az üzemből való visszavonulásuk során. A tábornok közölte, hogy az ukrán fegyveres erők több más ipari létesítményt - köztük egy Harkivhoz közeli hőerőművet - is aláaknáztak, katonai célokra használva fel őket, civilekkel élő pajzsként védve magukat.

Apti Alaudinov, a Csecsen Köztársaság vezetőjének tanácsadója, az Ahmat különleges osztag parancsnoka a Rosszija 1 televíziós csatornán szintén azzal vádolta meg az ukrán erőket, hogy a szeverodonyecki ipari övezetben civileket tartanak fogva. Alaudinov szerint

a számuk különböző adatok szerint 300 és 800 között lehet.

A csecsen parancsnok elmondása szerint Szeverdonyeck lakónegyedeit folyamatosan nehézfegyverekkel lövik az ukrán fegyveres erők által ellenőrzött, szomszédos Liszicsanszk irányából. A "Luhanszki Népköztársaság" egy másik városban, Sztahanovban csütörtökön 13 civil vesztette életét ukrán tüzérségi támadások következtében, 19 lakóház pedig megsérült a helyi hatóságok szerint.

(A nyitókép illusztráció.)

Nyitókép: MTI/AP/Natacha Pisarenko