Szakértő a venezuelai olajimportról: elszámolta magát a Nyugat

A tájékoztatás szerint a két ország akár már a jövő hónapban is megkezdheti a behozatalt.

„Rendkívül kevés információ áll rendelkezésre mind arra vonatkozóan, hogy ténylegesen megtörténhet-e egy ilyen tranzakció, mind arról, hogy ha igen, akkor milyen mennyiségben és milyen áron – mondta Hortay Olivér. – Az azonban látható tágabb értelemben, hogy

nagyon komoly geopolitikai tabuk dőlnek meg a jelenlegi orosz–ukrán konfliktus hatására,

aminek az elsődleges oka a véleményem szerint, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió az elmúlt időszakban kissé elszámolta magát. Ez a nyersolajpiacon viszonylag jól megfigyelhető az orosz–ukrán háború kirobbanása után. Az Egyesült Államok nagyon erősen abba az irányba igyekezett terelgetni az EU-t, hogy minél előbb vezessen be szankciókat orosz olajszállítmányokra, ő maga egyébként be is vezetett olajembargót még március első felében. Akkor arra számíthatott Joe Biden, hogy a nagy olajkitermelő országokkal könnyedén megállapodik arról, hogy fokozzák a kitermelést, ami enyhítette volna a szűkös kínálat okozta árnyomást, ez azonban nem történt meg. A nagy olajkitermelő országok az aktivitásuk fokozása tekintetében összezártak Oroszország mellett, és jelezték, hogy nem hajlandók fokozni a kitermelésüket.”

Jelenleg az a helyzet elmondása szerint, hogy a kínálat szűkös és egyre szűkösebb lesz a következő hónapokban azzal, hogy az Európai Unió bevezette az olajembargót. Mint rámutatott, az áremelkedés és a potenciális regionálisan adódó ellátási problémák rémképe abba az irányba terelgetik a nyugati országokat, hogy lemondjanak korábbi geopolitikai pozíciójukról vagy engedjenek belőle, és ennek egy következménye lehet az is, hogy a korábbi Venezuela ellen bevezetett szankciókat – ha részlegesen is, de – feloldják.

A szakértő úgy látja, hogy a venezuelai olajban megvan a potenciál, hogy segítsen Európának függetlenedni Oroszországtól, de általánosan ezt nem lehet megmondani.

„Nem lehet tudni pontosan, hogy az európai vásárlók pontosan milyen típusú finomítókba vásárolják ezt a venezuelai nyersolajat, tehát egyenlőre

nem áll rendelkezésre elegendő műszaki információ ahhoz, hogy eldöntsük, hogy milyen mértékben segítheti a függetlenedést”

– fejtette ki.

Segíthet Európán a Venezuelától beszerezhető nyersolaj – szögezte le Hortay Olivér –, valamelyest enyhítheti a nyomást, azonban nagy kérdés, hogy milyen áron, ugyanis az egész világpiacon szűkös kínálat uralkodik, csak rendkívül drágán lehet nyersolajhoz jutni.

Nyitókép: Javier Campos/NurPhoto/Getty Images