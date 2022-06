Resperger István: a NATO egységét és erejét is kifejezi a mostani hadgyakorlat

A NATO az orosz-ukrán háború megkezdésével kapcsolatban azonnal készenlétbe helyezte a 40 ezer fős gyorsreagálású hadtestét, a nagyon magas készenlétű dandárját, közel 130 repülőt, 140 hajót és nyolc védelmi zászlóaljat telepítve át a balti országoktól egészen Romániáig. A mostani gyakorlaton 16 ország vesz részt, és annak tárgya egyrészt az lesz, hogy a szabad hajózást hogyan lehet biztosítani ebben a térségben, valamint és az ukrán-orosz háborút tapasztalatai alapján a kutatás-mentést, a tengeralattjárók elleni harcot, a felszíni hajók elleni harcot, illetve az aknamentesítést gyakorolják – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője.

Resperger István ezredes kiemelte, közel 75 repülő, 45 hajó és hétezer tengerészgyalogos vesz részt a gyakorlaton, ez 30 százalékkal nagyobb arányú részvétel, mint a korábbi időszakban.

A hadgyakorlat időpontjáról már a háború kitörése előtt döntöttek, de az eredeti elképzeléshez képest változások is lesznek, hiszen a gyakorlatnak épülni kell a valóságra. Így a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren tapasztaltakat beépítették a gyakorlatba is, hiszen ez egy nagyon hasonló terület, ahol szintén van orosz érdekeltség a kalinyingrádi enklávé révén – fejtette ki. A kalinyingrádi területen 93 hajó, hat tengeralattjáró, közel 25 ezer katona és kétezer harckocsi található.

A mostani hadgyakorlat egyfajta jelzés is, hogy a NATO egységét és erejét kifejezze, és fontos a szabad hajózás miatt is a Balti-tengeren – tette hozzá.

Resperger István elmondta azt is, hogy

a NATO-csatlakozásra készülő svédek és finnek is részt vesznek a hadgyakorlatban.

Ők már együttműködtek a NATO-val, illetve részt vettek a NATO békepartnerségben. Most az is fontos üzenet, hogy próbálnak beilleszkedni a NATO katonai struktúrájába mind a haditengerészeti, mind a szárazföldi vonalon.

Az ezredes közölte, hogy Oroszország nem tekinti ellenségesnek ezt a hadgyakorlatot. Az oroszok januárban minden tengeren minden hadihajójukkal felvonultak és gyakorlatot tartottak, illetve tavaly a Balti-tengeren is nagyobb gyakorlatot szerveztek.

A hadgyakorlat a katonák felkészültségének ellenőrzésére is szolgál. A NATO-ban vannak olyan kategóriák, hogy minden alegységet, egységet legalább 3 évente fel kell mérni, hogy alkalmas-e a harcra, vagy fejleszteni kell bizonyos területeket. A gyakorlat tehát egyfajta felkészültséget is jelent a NATO, illetve az orosz erők részéről is – fejtette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője.

Nyitókép: Reinaldo Ubilla/NurPhoto via Getty Images