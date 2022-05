Orosz állítás: megsemmisítettek egy nyugati fegyverszállítmányt - videó

Az orosz védelmi minisztérium videófelvételt tett közzé a Kalibr típusú rakéták indításáról, amelyek állításuk szerint megsemmisítettek egy nagyobb, az Egyesült Államok és Európa által küldött fegyverszállítmányt Északnyugat-Ukrajnában - írta a vg.hu.

A bejelentés szerint a szállítmányt a zsitomiri régióban (Kijevtől mintegy 100 kilométerre északnyugatra) található Malin város vasútállomásáról szállították volna tovább az ukrán csapatoknak a Donyec-medence keleti részébe, ahol jelenleg a leghevesebbek a harcok.

A portál emlékeztet: az orosz haditengerészet által egyre szélesebb körben használt, a szíriai polgárháborúban már tesztelt modern 3M14 Kalibr cirkálórakétákkal akár 1500-2500 kilométeres távolságban lévő célpontokra is lőhetnek. A rakétákat hadihajóról és tengeralattjáróról is indíthatják, szárazföldi célpontok ellen.

#Russian ministry of defence publishes footage of the launch of Kalibr cruise missiles from the Black Sea at weapon and equipment storage in the village of Malin, Zhytomyr region #Ukraine #UkraineWar #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/SzGz7X1u3f — Globe Sentinel (@GlobeSentinels) May 21, 2022