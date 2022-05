Először beszélt Bruce Willis felesége a betegség következményeiről

A 43 éves modell, akinek két közös gyermeke van a Die Hard-széria színészével, beismerte, hogy ára volt annak, amikor családja érdekeit a magáé elé helyzete, de mostanra megtanulta azt, hogy saját magát is tudnia kell priorizálni, írja a Sky News.

Willis felesége a The Bump nevet viselő, szülőséggel foglalkozó weboldalnak beszélt arról, mekkora kincs számára a férjével közös idő, amelyre már más szemmel tekint, mint egykor.

"Minden nap küzdök azzal, hogy időt szakítsak önmagamra. A családom szükségleteit a sajátjaim elé helyezem, ami, mint rájöttem, nem tesz engem hőssé. Az a rengeteg gondoskodás mindenki másról a mentális egészségemre és az általános egészségemre is kihatott, és ez senkinek sem szolgált előnyére a családomban" - mondta Emma Heming Willis.

"Valaki nemrég azt mondta nekem, hogy ha túl sokat törődsz másokkal, akkor a végén magaddal túl keveset fogsz. Ez megmaradt bennem és nagyon megragadott.

Valóban nem figyeltem oda eléggé önmagamra, holott tudom, hogy vannak alapvető szükségleteim, amelyek elengedhetetlenek,

mindenekelőtt a testmozgás. Kell nekem is az énidő, olyasmit kell ilyenkor tennem, amitől jól érzem magam. Fontos, hogy erre mindenki rátaláljon és építkezni tudjon belőle" - fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy nagyon sok örömöt visznek lányai az életükbe: rituáléik ugyan nincsenek, de nagyon szeret családja körében lenni, és már azzal is tisztában van, hogy nem lehet garantáltnak gondolni azt, hogy velük lehet a jövőben is.

Bruce Willisnek Emma Heming a második felesége: előtte Demi Moore színésznőt vette el, akitől három közös gyermeke született: Rumer, Scout és Tallulah. A pár 2000-ben vált el, de azóta is jó kapcsolatban vannak egymással. Willis 2009-ben házasodott újra.

Amikor a színész családja márciusban nyilvánosságra hozta, hogy Bruce Willis afáziában szenved, azt sem titkolták, hogy ez az időszak igen nehéz családjuk számára. Később megköszönték nekik a folyamatos támogatást és a sok szeretetet.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver