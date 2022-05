Első külföldi út: megérkezett Varsóba Novák Katalin

Novák Katalin elindult első köztársasági elnöki útjára Varsóba. Erről a Facebook-oldalán számolt be.

Már április végén tudni lehetett, hogy oda vezet az első útja, és ünnepi beiktatási beszédében ő maga is beszélt erről szombaton a Kossuth téren.

Előbb Ferihegyről posztolt:

Aztán már Varsóban arról, ahogy a repülőtéren fogadják:

Amint azt írja, Varsóban találkozik a lengyel köztársasági elnökkel, Andrzej Dudával (aki 2020-ban a Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjével tüntette ki őt), Elzbieta Witekkel, a Szejm elnökével és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel is tárgyal.

Korábban beszámolt arról is, hogy Martonyi János egykori külügyminiszterrel egyeztetett a látogatásról.

Orbán Viktor 2010 óta a választások után rendre Varsóba látogatott először, az idén viszont a Vatikánba, Ferenc pápához vezetett első útja.

Novák Katalin elődjét, Áder Jánost március 23-ra a lengyelországi Bochniába várták volna a lengyel-magyar barátság napján, de az államfő nem utazott el végül, törölték a programot. A lengyelek az idén kivételesen nem jöttek el szervezetten a Fidesz március 15-i rendezvényére. Lengyelország és Magyarország erős szövetségeseknek számítottak Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta, de – ahogy azt mások mellett az előbbiek is jelezhetik –, az ukrajnai háború törést hozott ebben a viszonyban az orosz kapcsolatok eltérő megítélése miatt.

Novák Katalin beiktatási beszédében – és korábban, a megválasztása után is élt ebbe a sorba illő megállapítással – több olyan kijelentést is tett, ami a lengyel állásponthoz áll közel. Ezekből aztán posztolt is a Facebookon:

„Elítéljük a putyini agressziót, egy szuverén állam fegyveres megtámadását!”

„Örökre nemet mondunk a Szovjetunió visszaállását célzó minden törekvésre!”

„Követeljük a háborús bűnök kivizsgálását és megbüntetését!”

