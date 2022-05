Hónapok óta tervezte a lövöldözést a 18 éves elkövető

A 18 éves Payton Gendron volt az, aki szombat délután tíz embert megölt a New York államban lévő Buffalo szupermarketjében, a hatóságok szerint egyértelműen a gyűlölet motiválta – írja a CNN alapján a Telex.

A CNN cikkében egy szemtanú meséli el a történteket, azt mondja, lövéseket hallott a tömött szupermarket felől, a katonai ruhába öltözött elkövető katonákra jellemzően mozgott, golyóálló mellényt viselt, aztán nagy füst lett, az elkövető letérdelt és megadta magát.

Gendron a szintén New York állambeli Conklinban élt, három és fél órányi távolságra Buffalótól. A lövöldözést élőben közvetítette a Twitchen, fejkamerával rögzítette.

13 emberre lőtt rá összesen, közülük 11-en feketék voltak.

Erie megye seriffje, John C. Garcia szerint a lövöldözés „színtiszta gonoszság volt”, faji indíttatású gyűlöletbűncselekmény. Az amerikai igazságügyi minisztérium faji indíttatású, szélsőséges bűncselekményt vizsgálja az esetet.

A nyomozók most vizsgálnak egy 180 oldalas manifesztumot is, ami kapcsolatba hozható a lövöldözéssel. A manifesztumot minden jel szerint Gendron írta, a szövegben beismeri, hogy ő volt az elkövető. A szöveg szerzője arról ír, hogy már egy ideje bevásárolt lőszerből, de csak idén januárban kezdte el komolyabban tervezni a támadást. A szövegben arról is szó esik, hogy egyre csökken a fehér lakosság száma, akiknek a helyét és a kultúráját is kezdik mások átvenni. A szöveg szerzője fasisztaként, a fehér faj felsőbbrendűségében hívőként és antiszemitaként hivatkozik magára.

Gendron nem vallotta magát bűnösnek.

Nyitókép: Forrás: Twitter