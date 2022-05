Ismét rakétatámadás érte Odesszát - videó

Kigyulladt Odesszában egy bevásárlóközpont, miután hétfő éjjel orosz rakétatámadás érte a várost. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint legalább hét rakéta csapódott be. Egy ember meghalt, öten megsebesültek - tudósított a The Kyiv Independent.

Az esetről egy nem hitelesített videó is felkerült a Twitterre, amelyhez kísérőszövegként azt írták, hogy a Riviera bevásárlóközpontot a fegyveres erők használták főhadiszállásként.

????The moment of the missile strike on the Odessa Riviera shopping center and the video from the place of arrival???? UAF teritorial defense were using it as HQ pic.twitter.com/lx4nw7TkJV — AZ OSINT (@AZmilitary1) May 9, 2022

Denisz Smihal miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy az orosz erők az utóbbi három nap mindegyikén hajtottak végre támadást Odessza ellen, hétfőn például akkor, amikor ő és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke oda látogatott.

Az ukrán csapatok 15 orosz támadást vertek vissza Donyeck és Luhanszk térségében - írta kedd hajnalban az ukrán hadseregre hivatkozva szintén a The Kyiv Independent.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az ukrán védelmi minisztérium szerint Oroszország megkezdte a felkészülést a dél-ukrajnai Herszon megye teljes megszállására, ennek érdekében megerősítette tüzérségét az általa 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím-félsziget északi részén.

A Nexta hajnalban azt írta, hogy a herszoni régió lakosságának 45 százaléka már elmenekült a megszállt területről. Hennagyij Lahuta Herszon megyei kormányzó közlése szerint "a megszállók fosztogatnak, gyilkolnak, erőszakolnak, így a civilek kénytelenek elhagyni otthonaikat."

45% of the population left the occupied #Kherson region. This was stated by the head of the Kherson regional administration Hennady Lahuta: "The occupiers loot, kill, rape, so the civilians can't stand it, are very afraid and are forced to leave their homes," Lahuta said. pic.twitter.com/F5UVjMDrEK — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022