Ismét enyhültek a turistákra vonatkozó járványszabályok Olaszországban

A szállodákba, éttermekbe és a strandokra bármilyen oltási vagy védettségi igazolás nélkül be lehet lépni, a zárt terű múzeumokban továbbra is maszkot kell viselniük a turistáknak, miközben az újraindult idegenforgalom személyzethiánnyal küzd a Corriere della Sera napilap pénteki jelentése szerint.

Az egészségügyi tárca rendelkezése szerint az Olaszországba belépéshez május 31-ig továbbra is szükséges a legalább egy oltás felvételét bizonyító igazolás. Ez a kigyógyulás igazolásával vagy az utazás előtti 48 órában végzett negatív antigén-gyorsteszttel váltható ki.

Az első és második oltás érvényessége a beadástól számított hat hónapig tart, emlékeztető oltás esetében az érvényesség nincsen határidőhöz kötve.

Érkezéskor, például a repülőtereken, szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik az utasokat.

A belépést követően az oltási vagy védettségi igazolásra nincs szükség Olaszország területén, kivéve az egészségügyi intézményekben és az idősotthonokban.

A szállókban és a vendéglátóhelyeken nem kell semmilyen igazolást felmutatni, hasonlóképpen a tömegközlekedési eszközökön, múzeumokban, kulturális vagy sporteseményeken, valamint a strandokon sem.

A maszkhasználat szabadtéren nem kötelező, ahogyan az vendéglátóhelyek zárt részein és az üzletekben sem. Ennek ellenére az olaszok egy része továbbra is hordja a maszkot beltéren is.

A múzeumokban, színházakban és mozikban szükség van maszkra, valamint

a tömegközlekedési eszközökön is, köztük a buszokon, metrón, vasúton és hajókon is június 15-ig kötelező marad az FFP2 típusú maszk használata.

Néhány szabadtéri turisztikai látványosság, mivel múzeumnak számít, előírja, hogy a látogatók továbbra is maszkot viseljenek, így a római Colosseumba is csak sebészmaszkkal lehet belépni. Az egyre melegebb időjárásra tekintettel azonban, hacsak nincsen tömeges csoportosulás, az őrök nem ellenőrzik szigorúan a maszk használatát. A Konstantin terem a római lateráni palota épületében. Az egykori pápai rezidencia tíz teljesen akadálymentesített szobáját 2021. december 13-án nyitották meg a nagyközönség előtt. A lateráni épületegyüttes a Vatikán úgynevezett felségterületen kívüli birtokai közé tartozik. A lateráni palota a negyedi századtól kezdve a pápák fő rezidenciája volt. A komplexum része Róma püspökének, azaz a pápának a címtemploma, a Lateráni Szent János-székesegyház is. Olaszországban továbbra is kötelező a maszk a múzeumokban is. MTI/EPA-ANSA/Fabio Frustaci

Az ország legnagyobb légiforgalmi csomópontjaként ismert római Leonardo Da Vinci, más nevén fiumicinói repülőtéren május első hétvégéjén a 2019-ben ilyenkor regisztrált forgalom 66 százalékát mérték. A repülőtér ügyvezető igazgatója, Marco Troncone szerint a teljes forgalom helyreállását jövő nyárra várják.

A Corriere della Sera római kiadása azt írta, a fővárosban 21 ezer munkahely betöltetlen a vendéglátásban; hiányoznak a szakácsok, bárosok, pincérek. A pandémia több mint két év alatt a korábbi dolgozók közül sokan munkahelyet váltottak, a külföldiek hazamentek, a fiatalok számára pedig nem vonzó a vendéglátás.

(A nyitóképen: A római Colosseum helyreállított alagsorát bemutató sajtóbejárás egyik résztvevője megnézi a föld alatti építményeket 2021. június 25-én. Az ókori műemlék felújításának második szakaszában végzett két és fél évig tartó munkálatok eredeményeképpen látogathatókká váltak a küzdőtér alatti termek és folyosók, ahol a gladiátorok és vadállatok egykor a harcukra készültek. A Colosseum is azok közé a szabadtéri helyszínek közé tartozik, ahol még megkövetelik a maszkviselést Olaszországban.)

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani