A pápa figyelmeztette a pátriárkát, "ne legyen Putyin ministránsfiúja"

Az orosz pátriárkával kapcsolatosan eddig nem fogalmazott még olyan erősen a katolikus egyház feje, mint most: elítélte azt is, hogy védi az oroszok indokait, melyek alapján inváziót indítottak Ukrajna ellen.

"Negyven percet beszéltem vele Zoomon, ebből húsz perc azzal telt, hogy papírról olvasott fel nekem indokokat, amelyekkel a háború jogosságát akarta igazolni" - mondta Ferenc pápa a Corriere della Serának adott interjújában.

"Meghallgattam, aztán azt mondtam neki, ebből semmit sem értek. Testvérem, nem az állam klerikusai vagyunk, nem beszélhetjük a politikai nyelvét, csak Jézusét. A pátriárkából nem válhat Putyin ministránsfiúja" - fogalmazott.

Az ortodox egyház tiltakozik

A beszélgetésre március 16-án került sor a CNN cikke szerint, ekkor abban is megállapodtak, hogy

június 14-én személyesen találkoznak Jeruzsálemben.

"Ez lenne a második személyes találkozásunk, aminek semmi köze a háborúhoz" - mondta a pápa.

Az orosz ortodox egyház sajnálatosnak minősítette a pápa szavait egy közleményben.

"Sajnálatos, hogy másfél hónappal a Kirill pátriárkával folytatott beszélgetés után Ferenc pápa rossz hangnemet választott a beszélgetés tartalmának közvetítésére. Az ilyen nyilatkozatok nem járulnak hozzá a római katolikus egyház és az orosz ortodox egyház közötti konstruktív párbeszéd kialakításához, amelyre most különösen nagy szükség van" - közölte az orosz pátriárka külkapcsolati osztálya.

Szankciók is sújthatják a pátriárkát

Az is kiderült, hogy Kirill pátriárkát is érinthetik az Európai Unió legfrissebb szankciói, melyeket az ukrajnai háború miatt vezetnek be.

Egyelőre még csak tervezetről van szó, amely változhat.

Vlagyimir Legoida orosz ortodox egyházi szóvivő szerint a szankciók nem felelnek meg a józan ész szavának.

"Minél válogatás nélkülibbé válnak ezek a szankciók, annál inkább elveszítik a kapcsolatot a józan ésszel, és annál nehezebbé válik a béke elérése, amiért az orosz ortodox egyház minden istentiszteleten Őszentsége, a pátriárka áldásával imádkozik. Az ukrán konfliktusban érintettek megsegítése csak megerősíti szavait. Csak azok, akik teljesen járatlanok egyházunk történelmében, próbálhatják megfélemlíteni papságát és híveit néhány lista összeállításával" - írta Legoida szerdán egy Telegram-posztban.

Az orosz jövő víziója villanhatott fel

Márciusban a pátriárka azt mondta, hogy a konfliktus a tágabb orosz világ és a nyugati liberális értékek közötti alapvető kulturális összecsapás kiterjesztése, amelyet a meleg büszkeség megnyilvánulásai példáznak. Szakértők szerint Kirill megjegyzései fontos betekintést nyújtanak Vlagyimir Putyin orosz elnök spirituális víziójába az Orosz Birodalomhoz való visszatérésről:

ebben az ortodox vallás kulcsszerepet játszik.

Az orosz pátriárka keményvonalas álláspontja azonban a cikk szerint a hívek egy részélt eltávolítja az egyháztól. Márciusban az amszterdami orosz ortodox egyház bejelentette, hogy megszakítja kapcsolatát a vezetővel, ezzel csatlakozott azon papok és egyházak növekvő számához, akik az ukrajnai háború miatt elhatárolódnak Moszkvától.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán egyébként azt mondta, hogy jelenleg nem tesznek előkészületeket az orosz elnök és a pápa találkozójára.

