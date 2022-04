Sárga sátrak alá költözött a Lánchíd – képek

Zökkenőmentesen folyik a Lánchíd felújítása, a híd középső részén már elkezdődött az új acél pályatáblák, a javított bentmaradó szerkezetek, valamint a láncok alsó szakaszának korrózióvédelme – tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ.

A medernyílás pályaszerkezetén végzett munkához eddig négy festősátort állítottak fel a hídon, amelyeket folyamatosan mozgatnak majd a szakemberek, ahogyan haladnak előre a korrózióvédelmi bevonatrendszer felvitelével.

A láncok pilonokból leérkező részeinek festését már tavaly év végéig elvégezték a kivitelező munkatársai, a pályaszinten azonban csak azután láthattak hozzá a rozsdásodás elleni védelemhez, hogy az acélszerkezeti munkákat elvégezték, továbbá elbontották a hatalmas elemeket mozgató bakdaruk különleges sínpályáját.

A láncok többi szakaszához hasonlóan a ponyvával borított állványzat alatt ezúttal is szemcseszórással távolítják el a régi festékrétegeket, majd felviszik az újakat.

A budai és a pesti pilon koronasaruin, illetve a budai lánccsatornában továbbra is dolgoznak a szakemberek.

A pillérek között már elkészült az új járda

Közben a parti nyílásokban is ütemezetten zajlik az új ortotróp acél pályatáblák elhelyezése – teszik hozzá.

A 380 méter hosszú hídon a két pilon közötti – csaknem 200 méteres szakasz – tavaly december közepére egybefüggően járhatóvá vált, az alatta lévő régi acélszerkezeteken ugyanakkor még ezernyi hibát kellett kijavítani az elmúlt hónapokban. Elkészült időközben a pillérek közötti szakasz mindkét oldalán az új gyalogosjárda, és a szakemberek folyamatosan helyezik be a pályaszint alatti új vizsgálójárda szerkezetét is. Most már a pillérek és a partok közötti részen haladnak „kifelé” az új útpályát alkotó, 6-8 tonnás acélelemek elhelyezésével. Az eddigieknek megfelelően szimmetrikusan, két irányba haladva dolgoznak, néhány héten belül pedig a járdát is elkezdik építeni ezen a szakaszon.

A zászlótartó bástyák kőfelületei is megújulnak

A BKK közleménye alapján a tervek szerint végzik a műhelymunkákat és a helyszíni kőmunkákat is. A pesti oldal déli zászlótartó bástyájának kövei már teljesen megújultak, és az északi bástyán is hamarosan befejeződnek a munkák. A kőfelületeket letisztították, a sérüléseket javították, és a szükséges kőcseréket is elvégezték, majd a pótlásokat az oroszlánszobrokhoz hasonlóan patinázták, vagyis a színüket a bástyák többi részéhez igazították. Ezekre az építményekre a felújítás során díszvilágítást szerelnek, amely megvilágítja a bástyákat és az új zászlótartókat, illetve zászlókat.

Hazánk egyik legfontosabb kulturális örökségének és jelképének korszerűsítése a tervek szerint 2023-ig tart, de az útpálya már idén év végén elkészül.

Nyitókép: BKK