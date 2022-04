A finn határhoz telepít új rakétarendszert az orosz sereg – videó

Egy autóból vették videóra, ahogy orosz katonai konvoj halad Szentpétervárnál a finn határ felé. A felvétel alapján a járművek a K-300P Bastion rakétavédelmi rendszert szállították abba a viborgi körzetbe, amit az oroszok a finnektől foglaltak el 1940-ben – írja az Azonnali.

A Bastion az egyik legújabb fejlesztésű orosz fegyverrendszer. Ukrajnában még nem használták, de korábban a Krímben és Szíriában igen.

There are Unconfirmed reports today that Russian Forces in the Leningrad Region near the City of Vyborg are beginning to move Heavy Military Equipment including K-300P Bastion Coastal Defense Missile Systems towards the Gulf of Finland and the Finnish Border. pic.twitter.com/UUtq5GQ5ej — OSINTdefender (@sentdefender) April 11, 2022