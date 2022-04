Lövöldözés egy New York-i metróállomáson

Lövöldözés volt egy brooklyni metróállomáson helyi idő szerint kedd reggeli, csúcsidőben. 13 sérültről tudni, állapotukról nem közöltek további részleteket – írja a New York Times.

A helyszínen robbanószerkezetet is találtak, ami nem lépett működésbe.

A rendőrség egy gázmaszkot és narancssárga munkásruhát viselő férfit keres.

#Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #NewYork

Shooting subject reportedly fled scene on subway.

pic.twitter.com/BR7VjAjaYu — Tom Reichert ?? (@Tom26058303) April 12, 2022