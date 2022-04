Donald Trump Orbán Viktorról: miután melléálltam, megindult, mint egy rakéta

Donald Trump terjedelmes interjút adott a Washington Postnak, amiben mások mellet beszélt nemzetközi aktivitásáról, illetve hogy milyen kapcsolatokat ápol az elnöksége után a külföldi politikusokkal.

A volt amerikai elnök kitért Orbán Viktor magyar miniszterelnökre is, akit korábban már többször is támogatásáról is biztosított.

Most úgy nyilatkozott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a választás után telefonon megköszönte a támogatását, és neki tulajdonította a győzelmét.

„Miután melléálltam, megindult, mint egy rakéta”

– fogalmazott.

Állítása szerint egyébként más vezetők is gyakran hívogatják, mert nagyon kedvelik őt. „Ezek a vezetők támogatást akarnak. Én vagyok a támogatások királya” – jegyezte meg Donald Trump, bár neveket nem említett.

Nyitókép: MTI/EPA/Polaris Images pool/Chris Kleponis