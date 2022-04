Elindult egy konvoj Mariupolból – videó

A mariupoli helyi hatóságok közlése szerint autók és 42 busz indult el a hetek óta ostromlott városból. A konvojt a Vöröskereszt és az ukrán mentőszolgálat járművei kísérik.

Ezáltal nagyjából kétezer ember tud elmenekülni Mariupolból, de még mintegy 150 ezer maradt a városban, ahol már napok óta fogytán az élelem.

Looks like this morning's now or never evacuation from Mariupol is finally working: City council Telegram channel says 2K people are on their way from the besieged city to Ukraine-held Zaporizhia in buses and private cars. Up to 150K more still trapped with dwindling resources pic.twitter.com/eyNWVFk4cK — Bethan McKernan (@mck_beth) April 1, 2022