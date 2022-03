Foszforbomba ölt Rubizsnéban, gyerekeket is – állítják az ukránok

Hajdaj hozzátette: az áldozatok száma jelentősen emelkedhet. A halottak között van két gyermek.

A tisztségviselő azt állította, hogy az orosz légierő foszforbombákkal támadta a települést. A nemzetközi jog tiltja a vegyi fegyvernek minősülő fehér foszfor használatát.

A napokban a térség más tisztségviselői is vádolták már az oroszokat foszforbomba bevetésével. Az értesüléseket független forrásból nem lehet megerősíteni.

Volodomir Zelenszkij a NATO csúcstalálkozóján is foszforbomba bevetésével vádolta az orosz haderőt. Az ukrán elnök ugyanakkor nem mutatott bizonyítékot.

A fehérfoszfor lángja extrém nehezen eloltható, pusztító tűzzel ég, amíg csak oxigénhez jut. A füstje is erősen mérgező.

Hajdaj szerint az orosz hadviselés azért durvult el ennyire, mert a csapatok nem tudtak haladni az elmúlt időszakban.

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes elmondta: hét humanitárius folyosó létrehozásáról sikerült megállapodni csütörtökön. Hozzátette: az erősen ostromlott Mariupol menekülő lakóit a közeli Berdjanszkból tudják elszállítani, mert Oroszország nem hajlandó biztonságos folyosót nyitni a városközpont irányába.

Eközben a berdjanszki kikötőben hatalmas robbanásokat lehetett hallani. Az ukrán haditengerészet tudomása szerint

egy olyan orosz partraszállító dokkhajó semmisült meg a robbanásban, amely a fekete-tengeri flottához tartozott

– tájékoztatott az Unian ukrán hírügynökség.

Az ukrán hadsereg megsemmisítette az orosz fekete-tengeri flotta "Orszk" nevű partraszállító hajóját az orosz erők által elfoglalt bergyanszki kikötőben – erősítették meg az ukrán fegyveres erőknél az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

Szemtanúk korábban arról számoltak be, hogy az égő hadihajóról a tűz átterjedt más hajókra, üzemanyagtartályokra és lőszerekre is. A megyei kormányzói hivatal azt közölte, hogy még két hajó sérült meg, és megsemmisült egy háromezer tonna üzemanyagot befogadó tartály is.

Az orosz fél nem erősítette meg az értesülést.

Harkivban 294 civil - köztük 15 gyermek - vesztette életét az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta - közölte a helyi rendőrség a Telegramon.

A háború előtt 1,5 millióan lakták Harkivot, amelyet az ukrán hadsereg szerint számos orosz légicsapás ért. A városban élők alig merészkednek elő az óvóhelyekről - állította a rendőrség.

Eközben

Roman Lescsenko ukrán mezőgazdasági miniszter benyújtotta lemondását

- mondta el a tárcavezető egyik bizalmasa a Reuters hírügynökségnek. Egyelőre nem tudni, mi áll távozása hátterében. Utódja Mikola Szolszkji eddigi parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság elnöke lesz.

Lescsenko a Reuters brit hírügynökségnek adott interjújában korábban azt mondta: Ukrajnában 15 millió hektár helyett 7 millió hektáron tudnak csak vetni tavasszal az orosz invázió miatt. Ukrajna jelentős mezőgazdasági exportőr, így ez komoly bevételkiesést okoz az országnak.

A kijevi kormány már a háború kezdetén felfüggesztette a rozs, a zab, a köles, a hajdina, a só, a cukor, a hús és az élőállatok kivitelét, és engedélyhez kötötte a búza, a kukorica és a napraforgóolaj exportját.

Nyitókép: Facebook/ВМС ЗС України