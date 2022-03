Ukrajna a mariupoli menekítésre koncentrál, nincs több humanitárius folyosó

"A Mariupolból történő evakuálásra összpontosítunk" – mondta Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes.

A politikus felsorolt néhány helyet, ahonnan buszokkal próbálják meg evakuálni a civileket, de Mariupol nem volt köztük. Arról sem tett említést, hogy új megállapodásokat kötöttek volna Oroszországgal a civilek evakuálására szolgáló "humanitárius folyosók" létrehozásáról.

A Reuters arról számolt be, hogy tudósítói eljutottak Mariupolba, amely a legsúlyosabb bombázást szenvedte el Oroszország február 24-i inváziója óta. A 400 000 lakos közül sokan továbbra is a városban rekedtek, sokan élelem, víz és áram nélkül. (A videó itt nézhető meg, 18 éven felülieknek szóló tartalom!) Egy férfi a stábnak elmondta, hogy kényszerűségből az út menti földes területeken temetik el halottaikat. Előző nap a szomszédját temették: a férfi 45 éves volt, a szíve vihette el a stressz miatt. Kicsivel később az anyja is meghalt, őt is a szíve vihette el. Szintén meghalt egy ember ugyanabban a lépcsőházban, ahol ő lakik, de nem lövéstől vagy srapneltől, hanem "a háború következtében" - nyilatkozott az egyik, a sírt ásó személy.

Egy asszony a családjával 11 napja lakik egy pincében a riport szerint. Ő arról beszélt, hogy a lakásuk romba dőlt, nincs hová menniük, ezért húzták meg magukat a sötétben. Próbálnak amennyire csak lehet, emberhez méltóan létezni, ha tudnak, tűzön főznek, de egy hét múlva se tűzifájuk, se élelmük nem lesz.

A BBC idézett egy Mariupolból elmenekült lakost, aki szerint a várost ért támadás annyira erős, hogy még

a fedezékbe vonult emberek sem érezhetik magukat biztonságban, ugyanis a bombázások még a pincéket is elpusztítják.

Volt, aki az ivóvízhiány miatt elhunyt gyerekekről beszélt.

Moszkva vasárnap ultimátumot intézett a Mariupolban harcoló ukrán erők felé, amit azonban Ukrajna elutasított.

Mindeközben a város egyik óvóhelyén esküvőt tartottak az ukrán külügyminisztérium Twittere szerint.

This wedding was held in a bomb shelter in #Mariupol, besieged by the #Russian occupiers.



Love always wins! ??#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/46EishRyYK — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) March 22, 2022

Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka