Ukrajna feltartóztatta az orosz előrenyomulást, nem támadtak rakétával egyik városban sem

Az ukrajnai háborúban "gyakorlatilag megmerevedtek" a frontvonalak, mert az oroszoknak nincs elég harci erejük a további előretöréshez – jelentette ki az ukrán elnök tanácsadója. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala (OHCHR) szerint a háborúban már legkevesebb 902 civil vesztette életét, és 1459 sebesült meg.

Az elmúlt egy napban az oroszok rakétával gyakorlatilag nem támadtak egyetlen várost sem – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Olekszij Aresztovics egy friss videoüzenetében.

Az ENSZ-hivatal közlése szerint adatai ukrajnai idő szerinti vasárnap 0 órára vonatkoztak. A szóban forgó emberek zöme tüzérségi vagy légijármű-robbanólövedék, rakéta, gránát áldozata lett. Az OHCHR, amelynek népes megfigyelőcsoportja tartózkodik az országban, úgy véli, hogy az áldozatok valódi száma ennél sokkal magasabb lehet, mert a csoport számos ostromlott városból nem tud információhoz jutni – tették hozzá.

Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa vasárnap azt jelentette be, hogy

10 millióra emelkedett az ukrajnai konfliktus elől menekülők száma, ami az ország teljes lakosságának mintegy negyede. Az ENSZ adatai szerint

a menekülők mintegy 90 százaléka nő és gyerek. Eddig

3 389 044 ukrán hagyta el az országot az orosz offenzíva megindítása óta. Többségük Lengyelországba ment. A világszervezet nyilvántartása szerint

a belső menekültek száma 6,48 millió Ukrajnában.

A háború pusztítása által leginkább sújtott, bekerített Mariupolban sincs jelentősebb változás a harcok állásában. A BBC térképe mutatja szombat esti helyzetet (a színezett terület orosz fennhatóság alatt áll, a csíkos részekre pedig behatoltak a támadók):

Ukrajna azt jelentette, hogy civilek ezreit deportálták az Azovi-tenger partján fekvő városból, az oroszok állítása szerint ők a menekülni vágyókat vitték orosz földre.

Olha Stefanishyna, Ukrajna miniszterelnök-helyettese a Sky Newsnak azt is mondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök és a Kreml vezetői „háborús bűnösök”. Szerinte

az orosz invázióban megölt és megsebesített civilek száma sokkal nagyobb, mint az ukrán katonaáldozatoké,

és azt is állította, hogy orosz katonák „nőket erőszakoltak meg órákon át, majd gyilkoltak meg” – írja a Telex.

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentette, hogy az ukrán egészségügyi minisztérium betiltotta szombattól 39 olyan gyógyszer kereskedelmét az országban, amelynek a gyártója Fehéroroszországban működik vagy ott van a székhelye. A minisztérium magyarázata szerint ezeknek a gyógyszereknek létezik helyettesítője ukrajnai gyártóknál. A már forgalomba került fehérorosz gyógyszerek értékesíthetők.

Szintén a TASZSZ jelentette, hogy az ukrán hatóságok az odesszai kikötőben lefoglaltak egy 100 ezer euró értékű gyümölcslészállítmányt, amely Moldovából Kínába tartott, és a kínai vevő már ki is fizette. Erről a gyártó cég, az Orhei-vit igazgatója, Simon Mudrya számolt be a TVR moldovai tévének nyilatkozva. Az igazgató hozzátette, hogy a lefoglalt árut Ukrajna különböző pontjaira szállítják, ahol a hatóságok szerint a legnagyobb szükség van rá. Az ukrán védelmi minisztérium más cégek másféle élelmiszerszállítmányait is lefoglalta, és egyebek között a donyecki régióba viszik. A cég ügyvédjei pert indítottak. A hasonló esetek elkerülése érdekében a vállalat kerülő útvonalon, Románián keresztül fog ezentúl szállítani - mondta el a cég vezetője.

Nyitóképünkön kövekből épített útakadály Kijevben 2022. március 19-én.

Nyitókép: MTI/AP/Rodrigo Abd