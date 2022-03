Légiriadóra és robbanásokra ébredt Lviv pénteken

Legalább három robbanást lehetett hallani a nyugat-ukrajnai Lvivben magyar idő szerint 5:30 körül, írja az Ukraine 24 tévécsatorna hírét átvéve a Sky News és a BBC. A CNN stábja a helyszínen is több robbanást hallott, miután péntek hajnalban megszólaltak a légvédelmi szirénák – áll a Telex helyzetjelentésében.

Magyar idő szerint 5 óra után nem sokkal adtak ki légiriadót Nyugat-Ukrajna több megyéjére, így a Lvivi mellett a Rivnei, Ternopili, Volinyi és Ivano-frankivszki területre is – írja a BBC.

Moment of the strikes on Lviv airport in western Ukraine, looks like 4 munitions strike the airport pic.twitter.com/a7HkUjpivE — ELINT News (@ELINTNews) March 18, 2022