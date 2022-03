Menekült nő vallomása a határon: ha nem lenne a kisfiam, én is fegyvert fognék

Egyre több ukrán menekült érkezik Magyarországra a háborús övezetekből. Irina és családja Kijevből indult útnak, miután a bombázás miatt napokat töltöttek a fürdőszobájukban. Több mint 24 óra utazás után Barabásnál lépték át a magyar határt.

"Láttuk, hogy egyre romlik a helyzet Kijevben, a háború negyedik napján

a házunk mellett csapódtak be egy rakéta repeszei, de azután is otthon maradtunk.

Mindennap lőtték Kijevet, mi a város határában lakunk, és hallottam a lövéseke. Amikor megszólaltak a légoltalmi szirénák, a kisfiamat és a macskánkat bevittem a fürdőszobába, ott voltunk éjjel-nappal, amikor a szirénák szóltak" – mondta tudósítónknak a menekült nő a magyar–ukrán határon.

Végül a nő a kisfiával és a szüleivel, valamint három macskával indult útnak a fővárosból, először autóval Vinnicjába, onnan pedig busszal Magyarországra, egy napba telt az út. Ott hagytak két lakást, iskolát, munkahelyet, mindent – tette hozzá.

A család most Izraelbe tart, Irina nővére ott él 1998 óta, meghívta a rokonokat, de ők nem akarnak örökre ott maradni. "Vissza akarok térni Ukrajnába, a szabad Ukrajnába" – mondta a nő.

Arról is beszélt, hogy a rokonai és ismerősei közül sokan maradtak, és inkább a fegyveres ellenállást választották.

"Harcolunk! Ha nem lenne gyermekem, én is bevonulnék a hadseregbe, de a kisfiam miatt el kellett hagynom Ukrajnát, hogy biztonságban legyen. A rokonaim és a barátaim közül is többen vannak, akik harcolnak. Egészen fiatal fiúk is, olyan, aki csak májusban lesz 19 éves. Ha megéri" – mondta Irina, és amikor az érzelmeiről, félelemről, aggodalomról vagy dühről kérdezték, csak ennyit mondott:

"Gyűlölöm Putyint, csak ezt érzem!"

Nyitókép: MTI/Balázs Attila