Egy mélygarázsban próbál túlélni családjával a téli olimpia ezüstérmes ukrán síakrobatája

A pekingi téli olimpia alatt, az akkor még háború előtt álló orosz–ukrán konfliktusban kisebb botrány kerekedett abból, hogy a címvédőként induló, Pekingben végül második helyezett ukrán síakrobatát, Olegszandr Abramenkót megölelte a Pekingben és Phjongcshangban is bronzérmes orosz Ilja Burov – idézi fel a Telex.

Mint írják, a két síző régóta barátok, ezért is érezte úgy Burov, hogy meg kell ölelnie Abramenkót, bár Vagyim Hucejt ukrán sportminiszter már az olimpia előtt felhívta az ukrán sportolók figyelmét, semmiképpen se fotózkodjanak az oroszokkal, és amennyire lehet, kerüljék el őket.

A New York Times cikke szerint a bő két hete még olimpiai ezüstöt nyerő ukrán sportoló most egy kijevi mélygarázsban húzza meg magát a családjával, feleségével és kétéves fiukkal. Rövid üzenetváltásban annyit közölt a lappal, hogy péntekig bezárólag hét estét töltöttek a mélygarázsban, amit biztonságosabbnak vélnek, mint a város repterének közelében található 20. emeleti lakásukat.

Freestyle skier Oleksandr Abramenko won Ukraine's only medal at the Beijing Olympics. Tonight he sleeps in a Kyiv parking garage with his family.

