Megrohanták az oroszok az IKEA-kat - videó

Elhagyja Oroszországot az IKEA - járta be a hír az orosz sajtót, erre az oroszok megrohamozták a svéd cég bútoráruházait.

Oroszországban összesen 13 áruháza van az IKEA-nak, 15 ezer alkalmazottal, az ígéretek szerint a feleslegessé váló munkaerőről gondoskodni fog a vállalat - olvasható az Index összeállításában.

#Russians in panic buy all the goods in IKEA after its announcement of withdrawal from the #Russian market pic.twitter.com/h3eJnoxGTD — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022